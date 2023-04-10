Происшествия

сегодня, 13:44

В Липецке с помощью лома пытались украсть распределительный щит с телефонным кабелем

2 601
#кража
1
В Липецке с помощью лома пытались украсть распределительный щит с телефонным кабелем

Подозреваемого поймали с поличным.

В Левобережном округе Липецка 3 апреля пытались украсть распределительный щит, принадлежащий одному из провайдеров.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, сотрудники ППС заметили мужчину, который с помощью лома выкапывал металлический щит из земли. 49-летний подозреваемый сразу признался, что планировал сдать щит в скупку металла.

PHOTO-2023-04-10-11-42-41-800x600.jpg

Причиненный организации ущерб превысил 24 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
2 601
#кража
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

статистика

24 минуты назад
Воруют все, как же вы достали господа воры.
ответить

Умный

сегодня, 14:09
Против лома нет приема!
ответить

Еще в рубрике

Полиция проверяет обстоятельства падения мужчины на козырек подъезда общежития
#падение с высоты
Полиция проверяет обстоятельства падения мужчины на козырек подъезда общежития

12 минут назад

Происшествия
В опрокинувшемся «Мерседесе» погиб 49-летний мужчина
#авария #ДТП
4
В опрокинувшемся «Мерседесе» погиб 49-летний мужчина

сегодня, 11:44

Происшествия
28-летний липчанин обвиняется в смертельном избиении старинного друга
#труп #конфликт #побои
2
28-летний липчанин обвиняется в смертельном избиении старинного друга

сегодня, 11:29

Происшествия
105 раз пожарные выезжали тушить сухую траву за минувшие выходные
#МЧС #пожар
2
105 раз пожарные выезжали тушить сухую траву за минувшие выходные

сегодня, 10:36

Происшествия
«Убей его»: полиция изучает видео погони на улице Свиридова
#драка #стрельба
13
«Убей его»: полиция изучает видео погони на улице Свиридова

сегодня, 10:30

Происшествия
В Липецкой области продолжает гореть сухая трава
#пожар
3
В Липецкой области продолжает гореть сухая трава

вчера, 23:48

Происшествия