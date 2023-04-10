Происшествия
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В Липецке с помощью лома пытались украсть распределительный щит с телефонным кабелем
Подозреваемого поймали с поличным.
В Левобережном округе Липецка 3 апреля пытались украсть распределительный щит, принадлежащий одному из провайдеров.
Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, сотрудники ППС заметили мужчину, который с помощью лома выкапывал металлический щит из земли. 49-летний подозреваемый сразу признался, что планировал сдать щит в скупку металла.
Причиненный организации ущерб превысил 24 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».
Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, сотрудники ППС заметили мужчину, который с помощью лома выкапывал металлический щит из земли. 49-летний подозреваемый сразу признался, что планировал сдать щит в скупку металла.
Причиненный организации ущерб превысил 24 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».
Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
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