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58 минут назад
В Курской области отменен парад Победы
Ранее аналогичное решение приняли власти Белгородской области.
Парад в День Победы в Курской области в этом году не состоится, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"У нас приближается большой праздник - День Победы. Совместно с федеральными коллегами, которые обеспечивают безопасность на территории региона, принято решение военный парад на территории Курской области 9 мая не проводить, учитывая текущую ситуацию", - заявил глава региона 10 апреля на оперативном совещании областного правительства.
По его словам, о возможности проведения акции "Бессмертный полк", ее формате, месте и времени проведения будет объявлено позднее.
На прошлой неделе парад был отменен в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием "провоцировать противника", - передает Bfm.ru.
"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам, - передает "Интерфакс".
"У нас приближается большой праздник - День Победы. Совместно с федеральными коллегами, которые обеспечивают безопасность на территории региона, принято решение военный парад на территории Курской области 9 мая не проводить, учитывая текущую ситуацию", - заявил глава региона 10 апреля на оперативном совещании областного правительства.
По его словам, о возможности проведения акции "Бессмертный полк", ее формате, месте и времени проведения будет объявлено позднее.
На прошлой неделе парад был отменен в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием "провоцировать противника", - передает Bfm.ru.
"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам, - передает "Интерфакс".