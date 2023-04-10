Кабмин расширил параметры программы промышленной ипотеки

Отныне получить льготный кредит можно будет не только на покупку недвижимости для промышленного производства, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию таких объектов.





Теперь получить льготный кредит можно будет не только на покупку недвижимости для промышленного производства, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию таких объектов. При этом для строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов установлен норматив стоимости 1 кв. м – не более 90 тысяч рублей. Для приобретаемой недвижимости – не более 75 тысяч рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и не более 50 тысяч рублей – в других регионах.



"Рассчитываем, что программа поможет предприятиям повысить эффективность своих расходов на эти цели и будет стимулировать интерес к запуску новых проектов", – заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами 10 апреля.



Кредиты в рамках программы выдаются на срок до 7 лет по льготной ставке 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка ещё ниже – 3% годовых. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство. Максимальная сумма кредита составляет 500 млн рублей.



Программа промышленной ипотеки была запущена правительством по поручению главы государства в прошлом году. Данная мера позволяет промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, а также способствует расширению производства, запуску перспективных проектов, созданию новых рабочих мест. Общий объём федерального финансирования программы в 2023 году превысит 1,3 млрд рублей, что позволит обеспечить льготный кредитный портфель в объёме не менее 45 млрд рублей.



Распространить действие программы промышленной ипотеки на поддержку строительства, модернизации и реконструкции недвижимости для промышленного производства Правительству поручил Президент по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2022 года.



Соответствующий документ будет опубликован. Правительство продолжает поддерживать развитие промышленного производства в России. По поручению президента РФ было принято решение расширить параметры программы промышленной ипотеки. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на сайте кабмина Теперь получить льготный кредит можно будет не только на покупку недвижимости для промышленного производства, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию таких объектов. При этом для строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов установлен норматив стоимости 1 кв. м – не более 90 тысяч рублей. Для приобретаемой недвижимости – не более 75 тысяч рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и не более 50 тысяч рублей – в других регионах."Рассчитываем, что программа поможет предприятиям повысить эффективность своих расходов на эти цели и будет стимулировать интерес к запуску новых проектов", – заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами 10 апреля.Кредиты в рамках программы выдаются на срок до 7 лет по льготной ставке 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка ещё ниже – 3% годовых. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство. Максимальная сумма кредита составляет 500 млн рублей.Программа промышленной ипотеки была запущена правительством по поручению главы государства в прошлом году. Данная мера позволяет промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, а также способствует расширению производства, запуску перспективных проектов, созданию новых рабочих мест. Общий объём федерального финансирования программы в 2023 году превысит 1,3 млрд рублей, что позволит обеспечить льготный кредитный портфель в объёме не менее 45 млрд рублей.Распространить действие программы промышленной ипотеки на поддержку строительства, модернизации и реконструкции недвижимости для промышленного производства Правительству поручил Президент по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2022 года.Соответствующий документ будет опубликован.