В России

6 минут назад

Кабмин расширил параметры программы промышленной ипотеки

11
#промышленная ипотека

Отныне получить льготный кредит можно будет не только на покупку недвижимости для промышленного производства, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию таких объектов.

Правительство продолжает поддерживать развитие промышленного производства в России. По поручению президента РФ было принято решение расширить параметры программы промышленной ипотеки. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на сайте кабмина.

Теперь получить льготный кредит можно будет не только на покупку недвижимости для промышленного производства, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию таких объектов. При этом для строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов установлен норматив стоимости 1 кв. м – не более 90 тысяч рублей. Для приобретаемой недвижимости – не более 75 тысяч рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и не более 50 тысяч рублей – в других регионах.

"Рассчитываем, что программа поможет предприятиям повысить эффективность своих расходов на эти цели и будет стимулировать интерес к запуску новых проектов", – заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами 10 апреля.

Кредиты в рамках программы выдаются на срок до 7 лет по льготной ставке 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка ещё ниже – 3% годовых. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство. Максимальная сумма кредита составляет 500 млн рублей.

Программа промышленной ипотеки была запущена правительством по поручению главы государства в прошлом году. Данная мера позволяет промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, а также способствует расширению производства, запуску перспективных проектов, созданию новых рабочих мест. Общий объём федерального финансирования программы в 2023 году превысит 1,3 млрд рублей, что позволит обеспечить льготный кредитный портфель в объёме не менее 45 млрд рублей.

Распространить действие программы промышленной ипотеки на поддержку строительства, модернизации и реконструкции недвижимости для промышленного производства Правительству поручил Президент по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2022 года.

Соответствующий документ будет опубликован.
11
#промышленная ипотека

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россияне с начала года получили на 57% больше приглашений работать за границей
#работа #трудоустройство
Россияне с начала года получили на 57% больше приглашений работать за границей

43 минуты назад

В России
Компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в РФ
#Microsoft #Xbox
Компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в РФ

сегодня, 10:42

В России
«Роскосмос» начал производство первой ракеты «Рокот-М» с отечественной системой управления
#космос #ракета
«Роскосмос» начал производство первой ракеты «Рокот-М» с отечественной системой управления

сегодня, 10:05

В России
В Башкирии воры вынесли из дома 40 млн рублей, не попав на камеры
В Башкирии воры вынесли из дома 40 млн рублей, не попав на камеры

вчера, 19:44

В России
В московском метро произошло возгорание в вагоне поезда
В московском метро произошло возгорание в вагоне поезда

вчера, 19:39

В России
Мошенники стали использовать QR-коды для снятия денег с карты
Мошенники стали использовать QR-коды для снятия денег с карты

08.04.2023 09:16

В России