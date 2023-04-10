Коронавирус

15 минут назад

За сутки в Липецкой области никого не госпитализировали с COVID-19

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области никого не госпитализировали с COVID-19

Последний раз 19 марта сообщалось о том, что с вирусом никого не положили в больницу.

В Липецкой области за сутки выявили 50 случаев COVID-19, никто не умер, никого не госпитализировали, выздоровели 45 человек. Для сравнения: 10 апреля 2022 года были выявлены 197 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 521 случай COVID-19, выздоровели 177 843 человека, умерли 3 973 человека.

В Воронежской области за сутки выявили 384 случая, в Орловской области — 71, в Рязанской области — 59, в Курской области — 43, в Тульской области — 24, в Тамбовской области — 21. За сутки в Воронежской области от COVID — 19 умер один человек.

В России за сутки выявили 6 622 случая COVID-19, госпитализировали 467 человек, выздоровел 6 981 человек, умерли 34 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 22 721 610 случаев COVID-19, выздоровели 22 095 237 человек, умерли 397 604 человека.
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#коронавирус

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