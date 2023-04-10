Происшествия
24 минуты назад
В опрокинувшемся «Мерседесе» погиб 49-летний мужчина
За три дня на дорогах области один человек погиб и восемь пострадали.
7 апреля в Усманском районе на дороге Усмань-Студенки опрокинулся в кювет автомобиль «Мерседес» 35-летнего водителя. В аварии погиб 49-летний пассажир «Мерседеса». С различными травмами в ГУЗ «Усманская ЦБР» доставлены водитель автомобиля и 12-летний подросток. Мальчик после оказания помощи был отпущен.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в это же день на трассе «Каспий» в Чаплыгинском районе столкнулись автомобили «Лада-212140» и «Джип Гранд Чероки». В ДТП пострадали 55-летний водитель и 64-летний пассажир «Лады». Водитель был госпитализирован, пассажир после оказания помощи в медицинском учреждении, отпущен.
8 апреля в Липецке автомобиль «Мазда СХ-5» под управлением 65-летнего водителя врезался в остановившиеся на дороге в переулке Кулибина «Шкоду «Октавия и «Фольксваген Амарок». С места аварии госпитализирована 45-летняя пассажирка Фольксвагена.
На улице Ленина в Липецке 60-летний водитель автомобиля «Равон» при движении задним ходом сбил 75-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована.
Кроме того, за три дня автоинспекторы зарегистрировали 48 аварий, в которых не было пострадавших.
Фото УГИБДД по Липецкой области
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в это же день на трассе «Каспий» в Чаплыгинском районе столкнулись автомобили «Лада-212140» и «Джип Гранд Чероки». В ДТП пострадали 55-летний водитель и 64-летний пассажир «Лады». Водитель был госпитализирован, пассажир после оказания помощи в медицинском учреждении, отпущен.
8 апреля в Липецке автомобиль «Мазда СХ-5» под управлением 65-летнего водителя врезался в остановившиеся на дороге в переулке Кулибина «Шкоду «Октавия и «Фольксваген Амарок». С места аварии госпитализирована 45-летняя пассажирка Фольксвагена.
На улице Ленина в Липецке 60-летний водитель автомобиля «Равон» при движении задним ходом сбил 75-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована.
Кроме того, за три дня автоинспекторы зарегистрировали 48 аварий, в которых не было пострадавших.
Фото УГИБДД по Липецкой области
Анька алкашка со Студгородка