Происшествия

24 минуты назад

В опрокинувшемся «Мерседесе» погиб 49-летний мужчина

1 686
#авария #ДТП
В опрокинувшемся «Мерседесе» погиб 49-летний мужчина

За три дня на дорогах области один человек погиб и восемь пострадали. 

7 апреля в  Усманском районе на дороге Усмань-Студенки опрокинулся в кювет автомобиль «Мерседес» 35-летнего водителя. В аварии погиб 49-летний пассажир «Мерседеса». С различными травмами в ГУЗ «Усманская ЦБР» доставлены водитель автомобиля и 12-летний подросток. Мальчик после оказания помощи был отпущен.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в это же  день на трассе «Каспий» в Чаплыгинском районе столкнулись автомобили «Лада-212140» и «Джип Гранд Чероки». В ДТП пострадали 55-летний водитель и 64-летний пассажир «Лады». Водитель был госпитализирован, пассажир после оказания помощи в медицинском учреждении, отпущен.  

8 апреля в Липецке автомобиль «Мазда СХ-5» под управлением 65-летнего водителя врезался в остановившиеся на дороге в переулке Кулибина «Шкоду «Октавия и «Фольксваген Амарок». С места аварии госпитализирована 45-летняя пассажирка Фольксвагена.

На улице Ленина в Липецке  60-летний  водитель автомобиля «Равон» при движении задним ходом сбил 75-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована.

Кроме того, за три  дня автоинспекторы зарегистрировали 48 аварий, в которых не было пострадавших.

Фото УГИБДД по Липецкой области

1 686
#авария #ДТП

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Анька алкашка со Студгородка

17 минут назад
Мерседес не мерседес- все равно пойдет под пресс! НЕбось мереседес был приобретен криминальным путем
ответить

Еще в рубрике

28-летний липчанин обвиняется в смертельном избиении друга 23 ударами
#труп #конфликт #побои
28-летний липчанин обвиняется в смертельном избиении друга 23 ударами

36 минут назад

Происшествия
105 раз пожарные выезжали тушить сухую траву за минувшие выходные
#МЧС #пожар
105 раз пожарные выезжали тушить сухую траву за минувшие выходные

сегодня, 10:36

Происшествия
«Убей его»: полиция изучает видео погони на улице Свиридова
#драка #стрельба
6
«Убей его»: полиция изучает видео погони на улице Свиридова

сегодня, 10:30

Происшествия
В Липецкой области продолжает гореть сухая трава
#пожар
2
В Липецкой области продолжает гореть сухая трава

вчера, 23:48

Происшествия
Водитель «Хонды» протаранил забор, чуть не снес пару с ребенком и врезался в «Форд»
#авария #ДТП
17
Водитель «Хонды» протаранил забор, чуть не снес пару с ребенком и врезался в «Форд»

вчера, 23:43

Происшествия
На стадионе в Хлевном сломали кресла и украли калитку
#вандализм #хулиганство
10
На стадионе в Хлевном сломали кресла и украли калитку

вчера, 19:27

Происшествия