В опрокинувшемся «Мерседесе» погиб 49-летний мужчина

За три дня на дорогах области один человек погиб и восемь пострадали.



7 апреля в Усманском районе на дороге Усмань-Студенки опрокинулся в кювет автомобиль «Мерседес» 35-летнего водителя. В аварии погиб 49-летний пассажир «Мерседеса». С различными травмами в ГУЗ «Усманская ЦБР» доставлены водитель автомобиля и 12-летний подросток. Мальчик после оказания помощи был отпущен.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в это же день на трассе «Каспий» в Чаплыгинском районе столкнулись автомобили «Лада-212140» и «Джип Гранд Чероки». В ДТП пострадали 55-летний водитель и 64-летний пассажир «Лады». Водитель был госпитализирован, пассажир после оказания помощи в медицинском учреждении, отпущен.



8 апреля в Липецке автомобиль «Мазда СХ-5» под управлением 65-летнего водителя врезался в остановившиеся на дороге в переулке Кулибина «Шкоду «Октавия и «Фольксваген Амарок». С места аварии госпитализирована 45-летняя пассажирка Фольксвагена.



На улице Ленина в Липецке 60-летний водитель автомобиля «Равон» при движении задним ходом сбил 75-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована.



Кроме того, за три дня автоинспекторы зарегистрировали 48 аварий, в которых не было пострадавших.



Фото УГИБДД по Липецкой области



