Россияне с начала года получили на 57% больше приглашений работать за границей

Отмечается, что за три месяца 2023 года предложения о работе за границей получили почти 96 тысяч соискателей из России.





Всего за три месяца этого года предложения о работе за рубежом получили почти 96 тыс. соискателей. Речь идет о местонахождении вакансии, при этом сама компания может быть как иностранной, так и российской.



Интерес к российским работникам вырос практически во всех дружественных странах. В разы больше приглашений россияне получили из Индонезии, Сербии, Турции, ОАЭ, Мексики, Киргизии, хотя Китай и Индия стали исключениями. Однако из многих государств, присоединившихся к санкциям, россиян тоже стали чаще звать на работу. Например, из США им пришло в три раза больше приглашений, чем год назад.



Интерес к российским соискателям формируют в основном компании, работавшие в РФ и сменившие юрисдикцию после введения жестких санкций, объясняют эксперты. По срезу стран видно, что россиян зовут чаще туда, где более комфортные условия для ведения бизнеса и оформления виз и вида на жительство для иностранных работников.



Отмечается, что абсолютным лидером по росту активности работодателей в отношении россиян стала Индонезия, где интерес к ним вырос больше чем в 40 раз по сравнению с первым кварталом 2022-го. Правда, здесь сыграл роль эффект низкой базы: в прошлом году пришло всего четыре приглашения, а в этом — уже 170. В восемь раз за год выросло число приглашений на собеседование для работы в Сербии (с 51 до 428). В пять раз больше соискателей получили отклики от работодателей по вакансиям в Мексике (рост с 11 до 63).



Что касается относительно массового привлечения работников из России, то больше всего соискателей зовут в Казахстан (29,5 тыс. человек) и Белоруссию (20,5 тыс. человек). При этом в первом случае предложения о переезде участились на 67%, а во втором — снизились на 15%. По несколько тысяч человек ожидаются в ОАЭ, Турции, Киргизии, Грузии: сюда россиян стали приглашать в 2-4 раза чаще.



При этом за год пополнился список стран, куда в принципе стало реально устроиться. Если раньше в Грецию, Марокко, Египет, Люксембург, Вьетнам либо вообще не приглашали соискателей из России, либо это были единичные случаи, то в 2023 году приглашения оттуда выросли до нескольких десятков. В этом же списке Португалия, Венгрия и Словения: в прошлом году туда звали всего трех или даже одного человека, а теперь работодатели оттуда уже готовы собеседовать по 20–30 россиян.



В то же время из некоторых стран (в основном европейских) россиян почти или полностью перестали приглашать на работу. Среди них Исландия, Норвегия, Великобритания, Словакия, Польша, хотя в прошлом году по вакансиям в этих странах приходило по несколько сотен предложений. А такие присоединившиеся к санкциям страны, как Кипр, Эстония, Черногория, Германия, наоборот, охотнее ищут российских работников: туда стали приглашать примерно в два раза чаще.



При этом в Китае и Индии, двух странах — ключевых партнерах России, работодатели зовут россиян на работу реже: число откликов оттуда на резюме упало на четверть и вполовину соответственно.



В разрезе специальностей больше всего приглашений на работу получают менеджеры по продажам и работе с клиентами, а также программисты и разработчики. Их стали в полтора раза охотнее звать на вакансии в других странах — более 10 тыс. их резюме получили такие отклики. Также за рубежом охотнее ждут дизайнеров и художников, операторов контактного центра, хотя их услуги и раньше пользовались спросом.



Среди тех, кого в прошлом году ни разу не позвали работать в другой стране, а теперь приглашают массово, — секретари и помощники руководителя, копирайтеры и редакторы, кассиры и продавцы-консультанты. За три месяца таким соискателям предложили примерно по 3 тыс. вакансий за границей. А вот тестировщики и переводчики не получили ни одного приглашения на работу в другой стране, хотя в прошлом году около 2 тыс. из них получили приглашения на вакансии за рубежом.



В периоды экономических кризисов всегда высокий спрос на менеджеров по продажам, потому что бизнес ищет возможности реализовывать свой товар, - поясняют эксперты.

С января по март 2023 года российские работники получили на 57% больше приглашений на собеседование для работы в других странах, чем за тот же период годом ранее, - передает РБК со ссылкой на рекрутинговый портал HeadHunter (hh.ru).Всего за три месяца этого года предложения о работе за рубежом получили почти 96 тыс. соискателей. Речь идет о местонахождении вакансии, при этом сама компания может быть как иностранной, так и российской.Интерес к российским работникам вырос практически во всех дружественных странах. В разы больше приглашений россияне получили из Индонезии, Сербии, Турции, ОАЭ, Мексики, Киргизии, хотя Китай и Индия стали исключениями. Однако из многих государств, присоединившихся к санкциям, россиян тоже стали чаще звать на работу. Например, из США им пришло в три раза больше приглашений, чем год назад.Интерес к российским соискателям формируют в основном компании, работавшие в РФ и сменившие юрисдикцию после введения жестких санкций, объясняют эксперты. По срезу стран видно, что россиян зовут чаще туда, где более комфортные условия для ведения бизнеса и оформления виз и вида на жительство для иностранных работников.Отмечается, что абсолютным лидером по росту активности работодателей в отношении россиян стала Индонезия, где интерес к ним вырос больше чем в 40 раз по сравнению с первым кварталом 2022-го. Правда, здесь сыграл роль эффект низкой базы: в прошлом году пришло всего четыре приглашения, а в этом — уже 170. В восемь раз за год выросло число приглашений на собеседование для работы в Сербии (с 51 до 428). В пять раз больше соискателей получили отклики от работодателей по вакансиям в Мексике (рост с 11 до 63).Что касается относительно массового привлечения работников из России, то больше всего соискателей зовут в Казахстан (29,5 тыс. человек) и Белоруссию (20,5 тыс. человек). При этом в первом случае предложения о переезде участились на 67%, а во втором — снизились на 15%. По несколько тысяч человек ожидаются в ОАЭ, Турции, Киргизии, Грузии: сюда россиян стали приглашать в 2-4 раза чаще.При этом за год пополнился список стран, куда в принципе стало реально устроиться. Если раньше в Грецию, Марокко, Египет, Люксембург, Вьетнам либо вообще не приглашали соискателей из России, либо это были единичные случаи, то в 2023 году приглашения оттуда выросли до нескольких десятков. В этом же списке Португалия, Венгрия и Словения: в прошлом году туда звали всего трех или даже одного человека, а теперь работодатели оттуда уже готовы собеседовать по 20–30 россиян.В то же время из некоторых стран (в основном европейских) россиян почти или полностью перестали приглашать на работу. Среди них Исландия, Норвегия, Великобритания, Словакия, Польша, хотя в прошлом году по вакансиям в этих странах приходило по несколько сотен предложений. А такие присоединившиеся к санкциям страны, как Кипр, Эстония, Черногория, Германия, наоборот, охотнее ищут российских работников: туда стали приглашать примерно в два раза чаще.При этом в Китае и Индии, двух странах — ключевых партнерах России, работодатели зовут россиян на работу реже: число откликов оттуда на резюме упало на четверть и вполовину соответственно.В разрезе специальностей больше всего приглашений на работу получают менеджеры по продажам и работе с клиентами, а также программисты и разработчики. Их стали в полтора раза охотнее звать на вакансии в других странах — более 10 тыс. их резюме получили такие отклики. Также за рубежом охотнее ждут дизайнеров и художников, операторов контактного центра, хотя их услуги и раньше пользовались спросом.Среди тех, кого в прошлом году ни разу не позвали работать в другой стране, а теперь приглашают массово, — секретари и помощники руководителя, копирайтеры и редакторы, кассиры и продавцы-консультанты. За три месяца таким соискателям предложили примерно по 3 тыс. вакансий за границей. А вот тестировщики и переводчики не получили ни одного приглашения на работу в другой стране, хотя в прошлом году около 2 тыс. из них получили приглашения на вакансии за рубежом.В периоды экономических кризисов всегда высокий спрос на менеджеров по продажам, потому что бизнес ищет возможности реализовывать свой товар, - поясняют эксперты.