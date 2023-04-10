В России
46 минут назад
Россияне с начала года получили на 57% больше приглашений работать за границей
Отмечается, что за три месяца 2023 года предложения о работе за границей получили почти 96 тысяч соискателей из России.
С января по март 2023 года российские работники получили на 57% больше приглашений на собеседование для работы в других странах, чем за тот же период годом ранее, - передает РБК со ссылкой на рекрутинговый портал HeadHunter (hh.ru).
Всего за три месяца этого года предложения о работе за рубежом получили почти 96 тыс. соискателей. Речь идет о местонахождении вакансии, при этом сама компания может быть как иностранной, так и российской.
Интерес к российским работникам вырос практически во всех дружественных странах. В разы больше приглашений россияне получили из Индонезии, Сербии, Турции, ОАЭ, Мексики, Киргизии, хотя Китай и Индия стали исключениями. Однако из многих государств, присоединившихся к санкциям, россиян тоже стали чаще звать на работу. Например, из США им пришло в три раза больше приглашений, чем год назад.
Интерес к российским соискателям формируют в основном компании, работавшие в РФ и сменившие юрисдикцию после введения жестких санкций, объясняют эксперты. По срезу стран видно, что россиян зовут чаще туда, где более комфортные условия для ведения бизнеса и оформления виз и вида на жительство для иностранных работников.
Отмечается, что абсолютным лидером по росту активности работодателей в отношении россиян стала Индонезия, где интерес к ним вырос больше чем в 40 раз по сравнению с первым кварталом 2022-го. Правда, здесь сыграл роль эффект низкой базы: в прошлом году пришло всего четыре приглашения, а в этом — уже 170. В восемь раз за год выросло число приглашений на собеседование для работы в Сербии (с 51 до 428). В пять раз больше соискателей получили отклики от работодателей по вакансиям в Мексике (рост с 11 до 63).
Что касается относительно массового привлечения работников из России, то больше всего соискателей зовут в Казахстан (29,5 тыс. человек) и Белоруссию (20,5 тыс. человек). При этом в первом случае предложения о переезде участились на 67%, а во втором — снизились на 15%. По несколько тысяч человек ожидаются в ОАЭ, Турции, Киргизии, Грузии: сюда россиян стали приглашать в 2-4 раза чаще.
При этом за год пополнился список стран, куда в принципе стало реально устроиться. Если раньше в Грецию, Марокко, Египет, Люксембург, Вьетнам либо вообще не приглашали соискателей из России, либо это были единичные случаи, то в 2023 году приглашения оттуда выросли до нескольких десятков. В этом же списке Португалия, Венгрия и Словения: в прошлом году туда звали всего трех или даже одного человека, а теперь работодатели оттуда уже готовы собеседовать по 20–30 россиян.
В то же время из некоторых стран (в основном европейских) россиян почти или полностью перестали приглашать на работу. Среди них Исландия, Норвегия, Великобритания, Словакия, Польша, хотя в прошлом году по вакансиям в этих странах приходило по несколько сотен предложений. А такие присоединившиеся к санкциям страны, как Кипр, Эстония, Черногория, Германия, наоборот, охотнее ищут российских работников: туда стали приглашать примерно в два раза чаще.
При этом в Китае и Индии, двух странах — ключевых партнерах России, работодатели зовут россиян на работу реже: число откликов оттуда на резюме упало на четверть и вполовину соответственно.
В разрезе специальностей больше всего приглашений на работу получают менеджеры по продажам и работе с клиентами, а также программисты и разработчики. Их стали в полтора раза охотнее звать на вакансии в других странах — более 10 тыс. их резюме получили такие отклики. Также за рубежом охотнее ждут дизайнеров и художников, операторов контактного центра, хотя их услуги и раньше пользовались спросом.
Среди тех, кого в прошлом году ни разу не позвали работать в другой стране, а теперь приглашают массово, — секретари и помощники руководителя, копирайтеры и редакторы, кассиры и продавцы-консультанты. За три месяца таким соискателям предложили примерно по 3 тыс. вакансий за границей. А вот тестировщики и переводчики не получили ни одного приглашения на работу в другой стране, хотя в прошлом году около 2 тыс. из них получили приглашения на вакансии за рубежом.
В периоды экономических кризисов всегда высокий спрос на менеджеров по продажам, потому что бизнес ищет возможности реализовывать свой товар, - поясняют эксперты.
Всего за три месяца этого года предложения о работе за рубежом получили почти 96 тыс. соискателей. Речь идет о местонахождении вакансии, при этом сама компания может быть как иностранной, так и российской.
Интерес к российским работникам вырос практически во всех дружественных странах. В разы больше приглашений россияне получили из Индонезии, Сербии, Турции, ОАЭ, Мексики, Киргизии, хотя Китай и Индия стали исключениями. Однако из многих государств, присоединившихся к санкциям, россиян тоже стали чаще звать на работу. Например, из США им пришло в три раза больше приглашений, чем год назад.
Интерес к российским соискателям формируют в основном компании, работавшие в РФ и сменившие юрисдикцию после введения жестких санкций, объясняют эксперты. По срезу стран видно, что россиян зовут чаще туда, где более комфортные условия для ведения бизнеса и оформления виз и вида на жительство для иностранных работников.
Отмечается, что абсолютным лидером по росту активности работодателей в отношении россиян стала Индонезия, где интерес к ним вырос больше чем в 40 раз по сравнению с первым кварталом 2022-го. Правда, здесь сыграл роль эффект низкой базы: в прошлом году пришло всего четыре приглашения, а в этом — уже 170. В восемь раз за год выросло число приглашений на собеседование для работы в Сербии (с 51 до 428). В пять раз больше соискателей получили отклики от работодателей по вакансиям в Мексике (рост с 11 до 63).
Что касается относительно массового привлечения работников из России, то больше всего соискателей зовут в Казахстан (29,5 тыс. человек) и Белоруссию (20,5 тыс. человек). При этом в первом случае предложения о переезде участились на 67%, а во втором — снизились на 15%. По несколько тысяч человек ожидаются в ОАЭ, Турции, Киргизии, Грузии: сюда россиян стали приглашать в 2-4 раза чаще.
При этом за год пополнился список стран, куда в принципе стало реально устроиться. Если раньше в Грецию, Марокко, Египет, Люксембург, Вьетнам либо вообще не приглашали соискателей из России, либо это были единичные случаи, то в 2023 году приглашения оттуда выросли до нескольких десятков. В этом же списке Португалия, Венгрия и Словения: в прошлом году туда звали всего трех или даже одного человека, а теперь работодатели оттуда уже готовы собеседовать по 20–30 россиян.
В то же время из некоторых стран (в основном европейских) россиян почти или полностью перестали приглашать на работу. Среди них Исландия, Норвегия, Великобритания, Словакия, Польша, хотя в прошлом году по вакансиям в этих странах приходило по несколько сотен предложений. А такие присоединившиеся к санкциям страны, как Кипр, Эстония, Черногория, Германия, наоборот, охотнее ищут российских работников: туда стали приглашать примерно в два раза чаще.
При этом в Китае и Индии, двух странах — ключевых партнерах России, работодатели зовут россиян на работу реже: число откликов оттуда на резюме упало на четверть и вполовину соответственно.
В разрезе специальностей больше всего приглашений на работу получают менеджеры по продажам и работе с клиентами, а также программисты и разработчики. Их стали в полтора раза охотнее звать на вакансии в других странах — более 10 тыс. их резюме получили такие отклики. Также за рубежом охотнее ждут дизайнеров и художников, операторов контактного центра, хотя их услуги и раньше пользовались спросом.
Среди тех, кого в прошлом году ни разу не позвали работать в другой стране, а теперь приглашают массово, — секретари и помощники руководителя, копирайтеры и редакторы, кассиры и продавцы-консультанты. За три месяца таким соискателям предложили примерно по 3 тыс. вакансий за границей. А вот тестировщики и переводчики не получили ни одного приглашения на работу в другой стране, хотя в прошлом году около 2 тыс. из них получили приглашения на вакансии за рубежом.
В периоды экономических кризисов всегда высокий спрос на менеджеров по продажам, потому что бизнес ищет возможности реализовывать свой товар, - поясняют эксперты.