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Компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в РФ
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Американская компания Microsoft остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России.
Компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России, - рассказали "Известиям" в технической поддержке корпорации, а также подтвердили пользователи и ритейлеры. По словам представителей Роспотребнадзора, владельцы приставок в случае поломки должны обращаться в магазин, в котором приобреталась техника. Продавцы подтвердили готовность ремонтировать эти гаджеты. Кроме того, у обладателей устройств есть еще один выход — они могут воспользоваться услугами так называемых серых сервисных центров, однако качество будет сомнительным,- отмечают эксперты.
"Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где они приобретались", — заявил представитель техслужбы.
В Роспотребнадзоре подтвердили, что в случае поломки приставки нужно обращаться в магазин, в котором приобреталась техника. Опрошенные продавцы также подтвердили, что готовы ремонтировать консоли Xbox.
Согласно условиям гарантийного обслуживания, размещенным на официальном сайте Microsoft, Россия до сих пор не исключена из списка стран, где оно осуществляется, - заявила ведущий юрисконсульт юридической компании ЭБР Анна Сарбукова.
"Этот документ налагает на компанию ряд обязательств по гарантийной поддержке", — сказала она.
Если владельцу отказывают в ремонте, он должен это задокументировать всеми возможными способами и обратиться в Роспотребнадзор, - рекомендовала юрист.
"Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где они приобретались", — заявил представитель техслужбы.
В Роспотребнадзоре подтвердили, что в случае поломки приставки нужно обращаться в магазин, в котором приобреталась техника. Опрошенные продавцы также подтвердили, что готовы ремонтировать консоли Xbox.
Согласно условиям гарантийного обслуживания, размещенным на официальном сайте Microsoft, Россия до сих пор не исключена из списка стран, где оно осуществляется, - заявила ведущий юрисконсульт юридической компании ЭБР Анна Сарбукова.
"Этот документ налагает на компанию ряд обязательств по гарантийной поддержке", — сказала она.
Если владельцу отказывают в ремонте, он должен это задокументировать всеми возможными способами и обратиться в Роспотребнадзор, - рекомендовала юрист.
90