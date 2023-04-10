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30 минут назад

«Роскосмос» начал производство первой ракеты «Рокот-М» с отечественной системой управления

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#космос #ракета

Гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко сообщил, что они начали производить составные элементы первой летной ракеты-носителя "Рокот-М".

Центр им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) приступил к изготовлению некоторых элементов первой летной ракеты-носителя "Рокот-М" с отечественной системой управления вместо украинской, - рассказал ТАСС гендиректор предприятия Алексей Варочко.

Ракету-носитель "Рокот-М" запустят с российской системой управления. Он подчеркнул, что по проекту с кооперацией проведен договор по ряду элементов.

"По проекту "Рокот-М" проведена контрактация с нашей кооперацией по комплектующим элементам, ведется изготовление стендовых изделий, а также ряда элементов первой летной ракеты с длительными сроками изготовления", - заявил Варочко.

В августе 2018 года в материалах Центра им. М. В. Хруничева, представленных на форуме "Армия-2018", сообщалось, что предприятие ведет работы по созданию ракеты-носителя "Рокот-2" с новой системой управления, которая заменит украинскую, установленную на ракетах серии "Рокот". Изначально запуск планировался на 2022 год.

В мае 2022 года гендиректор Центра им. М. В. Хруничева сообщал, что после подробного аудита оборудования для "Рокота" специалисты пришли к выводу, что также необходимо привести в порядок оборудование, которое долгое время эксплуатировалось и уже исчерпало свой ресурс. Поэтому теперь первый пуск ракеты-носителя "Рокот-М" с космодрома Плесецк планируется осуществить в 2024 году.
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#космос #ракета

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