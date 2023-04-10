Сегодня в Липецке: готовимся к Пасхе и Дню космонавтики и как мошенники воруют баллы, кэшбэк и мили

Рассказываем всё самое необходимое про наступающий понедельник.

Дождя не будет

В Липецке продолжается сухая и тёплая весны. Сегодня днём на улице от 14 до 16 градусов, без существенных осадков.







Отключения воды на пяти улицах

В связи с ремонтными работами сегодня с 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду на улицах Катукова, 21; Механизаторов, 8, 10, 10а, 11, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 17б, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 21а.







В это же время в районе Тракторного с комфортом временно расстанутся жители улиц Ильича, 31, 31а, ст31а, 36а, 36б, 36в, 38а, 46а; Коммунистической, 27, 29; переулка 1-го Театрального, 1.

Отключения света

Сегодня будут ремонтировать и электрические сети, поэтому с 9:00 до 17:00 без света останутся потребители на улицах Интернациональной, 5, 5а, 5б; Московской, 6а; Плеханова, 7, 8, 10, а также площади Плеханова, 5, 7 Северному проезду, 11.

С 9:00 до 16:00 пропадёт напряжение на улицах Городовикова, 3; Минской, 44; Юрия Смиинова, 63, 93. В это же время в посёлке Сырский Рудник обесточат и улице Солнечную.







Пробки

В понедельник Липецкие водители с утра дружно отправляются на работу или по делам, оттого в городе не пройти и не проехать. На проспекте Победы, улицах Терешковой, Гагарина, Неделина уже в 6 утра появились жёлтые участки маршрута, как предвестник будущих красных, а первым покраснел перекрёсток улиц Московской и Циолковского. Советуем перед выездом внимательно изучить дорожную обстановку в городе на «Яндекс-картах» или в аналогичных приложениям, чтобы по возможности выбрать оптимальный маршрут. Пара минут поможет вам сэкономить вечность в пути.

«Большое космическое путешествие» (12+)

В Липецке уже вовсю готовятся к Дню космонавтики. Сегодня в 13:00 в Липецком колледже транспорта и дорожного хозяйства (ул. Калинина, 65) руководитель Центра космических знаний Александр Артемьев проведет встречу со студентами.

Это будет первая из таких акций, которые будут проходить в Липецке всю неделю в учебных заведениях, библиотеках. Сегодня гость поговорит с подрастающим поколением о роли космонавтики в обороноспособности страны.







Вспоминаем Юрия Гагарина (6+)

В библиотеках Липецка уже начали открываться выставки, посвященные полёту первого человека в космос. В библиотеке «Эрудит» (9-й мкр-н,19) сегодня с утра начнёт работу выставка «Человек и космос».

Человечество на протяжении многих веков мечтало о полёте к звёздам. Его лучшие умы бились над преодолением земного притяжения, а самые отважные люди хотели поскорее отправиться в космос. В подборке представлены книги и энциклопедии, рассказывающие об устройстве Вселенной, о научных и технических открытиях, легендах и мифах о происхождении Земли и Вселенной, о зарождении науки астрономии, спутниках и метеоритах, планетах, астероидах, кометах и многом другом.. Интересные факты из жизни первого космонавта читатели узнают из книги «Юрий Гагарин» А.И. Монвиж-Монтвид.

Вход свободный.

Пасхальный мастер-класс (6+)

Помимо главного «космического» праздника года, нас на этой неделе ждёт и один из основных православных – Пасха. В этой связи не теряется липецкий инфобизнес, нам приходилось встречаться даже с анонсами мастер-классов по… окраске яиц.

Оригинальный мастер-класс пройдёт сегодня в 17:00 в областном Центре культуры, народного творчества и кино. Там расскажут, как своими руками сделать красивый мешочек для пасхальных яиц. Это не потребует больших затрат, достаточно всего лишь пары клочков ткани, усидчивости и желания творить чудесные вещи. А всему остальному научит мастер из Лебедянского района Светлана Колобовникова. В итоге у каждого ученика на память останется сделанный своими руками красивый пасхальный сувенир.







Горшочек и свистулька (6+)

Два мастер-класса по рукоделию пройдут в керамокластере Музея современной скульптуры (ул. Студеновская, 39).

В 12:00 здесь начнут учить делать горшочек для цветов. Художник-преподаватель Яна Ищенко расскажет, как правильно работать с глиной и объяснит основы гончарного ремесла. На этом же мастер-классе можно будет расписать изделие специальными красками – ангобами.

В 18:00 пройдёт урок по изготовления птички-свистульки. Кстати, в древние времена играна такой свистульке считалась важным делом, которое поручали детям. Считалось, что без этого весну не закликать (заманить) в наши края. Художник Анна Качановапокажет традиционные приемы лепки, а также некоторые приемы декорирования. Каждый участник сможет украсить поделку в соответствии со своим авторским видением и узнает что-то новое о ремесленных традициях родного края.





Для участия в мастер-классах необходима предварительная запись по телефону +7 (901) 910-13-10. Работает WhatsApp, Telegram.

Баллы на картах лояльности тоже могут украсть

Киберпреступники могут получить доступ к вашим бонусам, баллам, кэшбэку и деньгам, предупредили в Роскачестве.

78% россиян участвуют в разных видах программ лояльности - дисконтные карты, накопительные карты, кэшбеки, платные подписки т.т.д. Современные «коты Базилио» научились уводить у людей и эти активы. Не случайно в сети можно встретить объявления, например, о продаже баллов лояльности на автозаправках. Обычно это краденные баллы.







Как действуют мошенники? Обычно они крадут личные данные т.е. завладевают основной информацией об аккаунте – узнают пароль, который затем меняют и всё: ваши баллы, бонусы, мили уже вам не принадлежат. Бывают, что и недобросовестные работники компаний, начисляющих бонусы, находят лазейки и начинают работать чисто на себя.

Как уберечься от противоправных действий? Самим пользователям, прежде всего, нужно осознать ценность их клиентских счетов. Ведь учетная запись сродни онлайн-кошельку. Баллы лояльности приравниваются к наличным деньгам, а личные данные — к идентификаторам.

- Проведите ревизию своих учетных записей и клиентских счетов

- Обновите пароли и придумайте сложные

- Убедитесь, что ваши данные не были скомпрометированы



​​​​​​​Выполнить последнее действие может помочь расширение Password Checkup и сервисы поиска взломанных логинов и паролей. Но надёжнее всё-таки время от времени менять пароли.

Дорогие липчане! В тяжёлый день понедельник мы пытаемся погрузиться в работу, но не у всех это получается с первого раза. Однако несмотря на вашу загруженность, не забывайте находить время и для чтения новостей – в наше время нужно держать ушки на макушке. Чаще заходите на GOROD48, с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. До новых встреч в течение дня!