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В Башкирии воры вынесли из дома 40 млн рублей, не попав на камеры

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Дом бизнесвумен, проживающей в Иглинском районе Башкирии, обокрали на 40 миллионов рублей. Об этом сообщает Лента.ру.

Инцидент произошел во время ее отъезда. За домом следил алабай, а также камеры видеонаблюдения. Однако ворам удалось обойти охрану и украсть все накопления, в том числе деньги и украшения. Когда женщина вернулась с семьей домой, то увидела открытое окно на первом этаже, а затем обнаружила сломанные сейфы.

Когда супруги вернулись, они увидели, что на первом этаже открыто окно. Злоумышленники сломали два сейфа, забрав 10 млн руб., 200 тыс. долларов и 70 тыс. евро, а также золотые кольца с бриллиантами, сережки и цепочки. Женщина посчитала, что ущерб составил около 40 млн руб.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что трое неизвестных в медицинских масках и строительных перчатках отогнули профнастил забора с задней стороны двора и залезли в дом. При этом они не попали в поле зрения ни одной из камер, а сторожевой пес их не почуял. Полицейские устанавливают личности злоумышленников.
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