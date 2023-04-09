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сегодня, 19:39

В московском метро произошло возгорание в вагоне поезда

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В поезде на станции «Электрозаводская» на Арбатско-Покровской линии столичного метро произошло возгорание из-за короткого замыкания, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в одном из вагонов поезда из-за замыкания токоприемника.

Незадолго до этого столичный дептранс в своем Telegram-канале сообщил о движении поездов с увеличенными интервалами на восточном участке Арбатско-Покровской линии по причине проверки состава.



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