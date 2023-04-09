На стадионе в Хлевном сломали кресла и украли калитку

Главе района вандалы испортили настроение

Глава Хлевенского района Липецкой области Александр Плотников посетовал сегодня в соцсетях на проделки вандалов:«Пост плохого настроения. Именно так мне хочется назвать свое вечернее обращение к хлевенцам. Почему? Посмотрите фото и сами все поймете. Вот так в настоящее время выглядят трибуны на стадионе «Центральный» в Хлевном. Несколько пластиковых сидений вырваны чьими-то руками. С ограждения стадиона украдена калитка. А ограждение на площадке с резиновым покрытием нещадно исписано и изрисовано.Люди, сотворившие такое живут рядом с нами..."

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полиция по данному факту проведет проверку.