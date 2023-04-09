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сегодня, 19:27

На стадионе в Хлевном сломали кресла и украли калитку

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#вандализм #хулиганство
На стадионе в Хлевном сломали кресла и украли калитку

Главе района вандалы испортили настроение

Глава Хлевенского района Липецкой области Александр Плотников посетовал сегодня в соцсетях на проделки вандалов:

«Пост плохого настроения. Именно так мне хочется назвать свое вечернее обращение к хлевенцам. Почему? Посмотрите фото и сами все поймете. Вот так в настоящее время выглядят трибуны на стадионе «Центральный» в Хлевном. Несколько пластиковых сидений вырваны чьими-то руками. С ограждения стадиона украдена калитка. А ограждение на площадке с резиновым покрытием нещадно исписано и изрисовано.

Люди, сотворившие такое живут рядом с нами..."



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полиция по данному факту проведет проверку.



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#вандализм #хулиганство

Комментарии (2)

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6 минут назад
надо воспитание не только детей ,но взрослых !
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Правда

54 минуты назад
Верните ППС и ДНД.Подростки совсем нюх потеряли.Надо навести порядок везде.И привить любовь к Родине.
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