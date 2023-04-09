«Липецкий человек» с татуировкой серпа и молота кидался на жителей Воронежа

«Эй, Воронеж! Вы забыли кто такой Липецк?!» - кричал мужчина на воронежской площади. После чего несколько раз получил по лицу.





С криком: «Эй, Воронеж! Вы забыли кто такой Липецк?» мужчина пытался хватать прохожих за одежду. В конце концов еле стоящего ногах дебошира успокоили несколькими ударами по лицу.



При этом сначала, герои видеоролика, который опубликовало



Фото: скриншот с moe-online.ru



На площади Победы в Воронеже полуголый мужчина, представляясь «липецким человеком», устроил пьяный кураж.С криком: «Эй, Воронеж! Вы забыли кто такой Липецк?» мужчина пытался хватать прохожих за одежду. В конце концов еле стоящего ногах дебошира успокоили несколькими ударами по лицу.При этом сначала, герои видеоролика, который опубликовало воронежское издание «Моё» , предлагали вызвать полицию. Но в полицию так никто и не обратился.