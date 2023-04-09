Происшествия

сегодня, 14:55

«Липецкий человек» с татуировкой серпа и молота кидался на жителей Воронежа

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#драка #
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«Эй, Воронеж! Вы забыли кто такой Липецк?!» - кричал мужчина на воронежской площади. После чего несколько раз получил по лицу.

На площади Победы в Воронеже полуголый мужчина, представляясь «липецким человеком», устроил пьяный кураж.

С криком: «Эй, Воронеж! Вы забыли кто такой Липецк?» мужчина пытался хватать прохожих за одежду. В конце концов еле стоящего ногах дебошира успокоили несколькими ударами по лицу. 

При этом сначала, герои видеоролика, который опубликовало воронежское издание «Моё», предлагали вызвать полицию. Но в полицию так никто и не обратился.

Фото: скриншот с moe-online.ru

7 1083
#драка #
1

Комментарии (7)

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Сельдерей не растет на Елецком.

8 минут назад
Это по любому житель Елецкого мкр! Помните Снежную королеву в лифте,так вот,'это из одной и той же оперы.
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Ежик

14 минут назад
Из нашего быдлячего города нельзя никого выпускать
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Колян.

16 минут назад
Весеннее.обострение.
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911

23 минуты назад
Воронеж с Трибуной перепутал
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Смотряший

45 минут назад
Он запомнил всех в лицо, месть неизбежна!!!
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Житель Липецка

50 минут назад
Это не из Липецка, это из цирка КЛОУН сбежал..
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гостья

сегодня, 15:02
Липецкую область пора огородить,чтобы жителей других областей не смешили. Уже не первый раз подобные случаи.
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