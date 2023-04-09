2 миллиона штрафа рискует заплатить жительница Долгоруковского района за клевету в адрес судьи

Селянка так разобиделась на мирового судью, что разместила на своей странице видеохостинга потоки ругани в ее адрес



В мировом суде Долгоруковского района слушалось гражданское дело местной жительницы, которая не платила за газ. Дело женщина проиграла и очень обиделась на судью. В адрес служительницы Фемиды жительница села Долгоруково в своем аккаунте видеохостинга разразилась бранью и выложила видеоролики с порочащими судью сведениями, которые не соответствовали действительности.



- В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемая не признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 конституции РФ. Вместе с этим следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств ее вины. Санкция вменяемой фигурантке статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо обязательные работы на срок до 360 часов, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.





