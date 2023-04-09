Происшествия

14 минут назад

2 миллиона штрафа рискует заплатить жительница Долгоруковского района за клевету в адрес судьи

85
#суд #клевета
2 миллиона штрафа рискует заплатить жительница Долгоруковского района за клевету в адрес судьи

Селянка так разобиделась на мирового судью, что разместила на своей странице видеохостинга потоки ругани в ее адрес

В мировом суде Долгоруковского района слушалось гражданское дело местной жительницы, которая не платила за газ. Дело женщина проиграла и очень обиделась на судью. В адрес служительницы Фемиды жительница села Долгоруково в своем аккаунте видеохостинга разразилась бранью и выложила видеоролики с порочащими судью сведениями, которые не соответствовали действительности.

- В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемая не признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 конституции РФ. Вместе с этим следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств ее вины. Санкция вменяемой фигурантке статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо обязательные работы на срок до 360 часов, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.


85
#суд #клевета

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

У директора школы своровали бензопилу прямо во время субботника
#кража #субботник #бензопила
17
У директора школы своровали бензопилу прямо во время субботника

сегодня, 11:52

Происшествия
В тюремной больнице заключенный напился и угрожал сотрудникам спецучреждения
#хулиганство #дебош #оскорбление представителя власти
6
В тюремной больнице заключенный напился и угрожал сотрудникам спецучреждения

сегодня, 11:05

Происшествия
Доморощенный «биржевой брокер» подарил мошенникам миллион рублей
#мошенничество
4
Доморощенный «биржевой брокер» подарил мошенникам миллион рублей

сегодня, 10:16

Происшествия
В Задонске сотрудник ДПС отказался от взятки в 60 тысяч рублей
#Пьяная езда
24
В Задонске сотрудник ДПС отказался от взятки в 60 тысяч рублей

вчера, 15:59

Происшествия
Жители Воскресеновки жалуются на поджог травы
#Поджог травы
10
Жители Воскресеновки жалуются на поджог травы

вчера, 10:09

Происшествия
Налётчика на ювелирный салон задержали в Липецке
#Грабёж #налёт #ювелирный салон
Налётчика на ювелирный салон задержали в Липецке

вчера, 09:15

Происшествия