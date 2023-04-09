На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

Завтра, 10 апреля, «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители пяти улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется дом № 12 по улице Катукова – цистерна с водой для питья будет находиться возле вышеуказанного дома.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 8, 10, 10а, 11, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 17б, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 21а по улице Механизаторов и в МУП «ЛТС» котельная «ул. Механизаторов, 21». Воду подвезут к дому № 21.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в части района Тракторного – в домах №№ 31, 31а, ст31а, 36а, 36б, 36в, 38а, 46а по улице Ильича, №№ 27, 29 по улице Коммунистической, № 1а в переулке 1-м Театральном, а также в частном секторе улицы Ильича. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Ильича, 31.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



10 апреля плановые ремонтные работы на своих электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 6а по улице Московской, №№ 5, 5а, 5б по улице Интернациональной, №№ 7, 8, 10 по улице Плеханова, №№ 5, 7 на площади Плеханова, № 11 по Северному проезду.



С 09:00 до 16:00 без света останутся дома № 3 по улице Городовикова, № 44а по улице Минской, №№ 54, 63, 93 по улице Юрия Смирнова, также обесточат улицу Солнечную в поселке Сырский рудник.