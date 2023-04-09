Погода в Липецке

31 минуту назад

Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду

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Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду

В ближайшие трое суток погода в Центральном федеральном округе сохранит свой антициклональный характер – существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем – от +12 до +17 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем она составит от +14 до +16 градусов.

День 10 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 9 градусов мороза.
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