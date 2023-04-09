59 заразившихся COVID-19 выявлено за сутки в Липецкой области

В субботу в регионе не зарегистрировано летальных исходов среди ковидных больных



По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за сутки в Липецкой области выявлено 59 ковидных больных. Летальных исходов не зарегистрировано. Четверо госпитализированы. 71 человек выздоровел.



За время пандемии в регионе умерли от последствий ковида – 3 973 человека. Всего заразились коронавирусной инфекцией - 182 471 человек.

