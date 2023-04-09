В тюремной больнице заключенный напился и угрожал сотрудникам спецучреждения

Осужденный житель Смоленской области устроил в тюремной больнице пьяный дебош



Усманский районный суд приговорил жителя Смоленска, отбывающего наказание в лечебном учреждении Липецкой области к 4 годам лишения свободы дополнительно. Больной заключенный, содержащийся в усманской спецколонии-лечебном учреждении, где-то раздобыл спиртное, напился и вступил с двумя сотрудниками дежурной части отдела безопасности в матерную полемику, когда те пришли к нему изымать алкоголь.



Кроме того, когда те попыталась поднять с пола лезвие бритвы, которым осужденный успел нанести себе раны, он начал угрожать им физической расправой.



- При назначении наказания, суд признал смягчающими наказание обстоятельствами - инвалидность подсудимого и состояние его здоровья, а также обстоятельство, отягчающее наказание – рецидив преступлений. Приговором суда назначено наказание по ст. 319 УК РФ в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства, по ст. 319 УК РФ в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства, по ч.2 ст. 321 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года. Путем частичного сложения назначенных наказаний, мужчина приговорен к 3 годам 2 месяцам лишения свободы. На основании ст.70 УК РФ присоединена неотбытая часть наказания по ранее вынесенному приговору, и окончательно назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.