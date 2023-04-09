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Приверженцами ЗОЖ в Липецкой области являются 21% женщин и 13% мужчин

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#здоровый образ жизни
Приверженцами ЗОЖ в Липецкой области являются 21% женщин и 13% мужчин

Регион занимает 8 место в стране по количеству жителей с высокой приверженностью к здоровому образу жизни

По данным Липецкстата, 21% женщин и 13% мужчин являются приверженцами здорового образа жизни, при среднероссийском показателе в 5,4% и 8,5% соответственно.

Общепринятый критерий ЗОЖ подразумевает отказ от сигарет, минимум потребления алкоголя и соли, максимум овощей в рационе, высокую физическую активность. Почти 64% женщин и 39% мужчин в Липецкой области умеренно привержены к здоровому образу жизни, то есть, иногда не соблюдают один из вышеперечисленных критериев.

В Липецкой области не курят 62% мужчин и 94% женщин. Больше некурящих мужчин в городах, а некурящих женщин – в сельской местности.

Самостоятельно занимаются физкультурой и спортом 15% мужчин и 9% женщин, это меньше, чем в среднем по России – 19% и 16% соответственно.

11,5% липчан хорошо знают, как надо правильно питаться, остальные слабо представляют или ничего не знают о здоровом питании. Более 22% липецких мужчин и почти 25% женщин ежедневно едят не менее 400 граммов овощей и фруктов, как и положено при здоровом образе жизни.

44% жителей Липецкой области оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное, 36% – как хорошее, 5,2% – как очень хорошее. Интересно, что больше всего жителей, оценивших свое здоровье как очень хорошее, в Чеченской Республике – почти 45%, а меньше всего в Чувашии – 0,9%.

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни россиян составляет 59,81 года. Самый низкий показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни у жителей Амурской области – 36,15 года, самый высокий – 65,45 года – в Дагестане.

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#здоровый образ жизни

Комментарии (3)

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распутин

6 минут назад
Я в хоккей играю
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Ссёлки

50 минут назад
У нас девчонки в школе уже курят вэйпы с 13 лет,а Вы говорите ,здоровый образ.Они уже на вид чёрненькие.
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Ну да Ну да

53 минуты назад
Охотно верим
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