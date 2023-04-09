Исправительный центр в Липецке заполнен менее чем наполовину

Открытый осенью 2021 году на месте бывшей колонии №5 исправительный центр заполнен на 40%

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, за три года в суды было направлено 250 ходатайств об изменении наказания с лишения свободы на принудительные работы, 43 из них были удовлетворены, 50 отклонены, остальные находятся на рассмотрении. Наполняемость исправцентра в Липецк не превышает 40%.Вид наказания в виде принудительных работ появился в России несколько лет назад. Для осужденных к принудительным работам в стране создаются исправительные центры. В Липецке такой появился в 2021 году на улице Механизаторов, на месте бывшей колонии №5. По сути, это стало большое общежитие для осужденных мужчин. Днем контингент имеет право выхода на волю, на место работы. У приговоренных к принудительным работам больше прав, чем у заключенных обычных колоний – им разрешено носить обычную одежду, иметь сотовые телефоны, наличные деньги. В исправцентре есть прачечная, бильярдная, кафе.- В соответствии с Уголовным кодексом РФ принудительные работы являются альтернативой лишению свободы, назначаются на срок от 2 месяцев до 5 лет. Это наказание предполагает привлечение осужденного к труду в местах и на работах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы с учетом пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и специальности. Осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы, при этом из его заработной платы производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, и в пределах от 5 до 20%. В соответствии с ч. 1 ст. 53.1 УК РФ принудительные работы назначаются за совершение лицом преступлений небольшой или средней тяжести, а также за совершение тяжкого преступления впервые. Принудительные работы могут назначаться только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ. Кроме того, лицу, осужденному к лишению свободы, после отбытия определенной части срока и при наличии положительной характеристики может быть заменено наказание на принудительные работы, - уточнили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.