Сергей Первушин: «Грядёт непонятная реформа второй лиги – какие-то золотые места, бриллиантовые»

Послематчевые интервью главных тренеров команд.

Липецкий «Металлург» на выезде сенсационнообыграл лидера группы №3 саратовский «Сокол» - 3:1.

Итоги игры на пресс-конференции подвели главные тренеры.



Первушин предугадал тактику "Сокола"



- Мы построили игру на обороне в среднем блоке и своих быстрых ответных атаках. Это тактика сработала, - считает наставник липчан Сергей Первушин, - Понимали, что после поражения в Брянске «Сокол» будет предельно мотивирован, плюс они проводят первый весенний матч дома и наверняка захотят порадовать своих болельщиков. Поэтому мы понимали, что мотивации сопернику будет не занимать, он побежит вперёд. Конечно, нам помог наш первый гол. Но к сожалению мы пропустили в ответ: необязательный гол, какие у нас, увы, частенько случаются - на 37-й минуте, практически «в раздевалку». Но хорошо, что во втором тайме забили дважды. Очень рад победе ещё и потому что, в прошлом туре мы дома уступили «Калуге» явно не по игре. Поэтому где-то теряешь, а где-то находишь.

- Какая задача стоит перед «Металлургом» в нынешнем сезоне?

- Побеждать в каждом матче. И подниматься как можно выше в турнирной таблице, потому что грядёт реформа второго дивизиона. Никто пока до конца не понимает, что это за реформа, какие нужно будет занимать места – золотые, серебряные, бриллиантовые. Поэтому наша задача выигрывать, что ребята и делают.

- У вас болельщики требовательные?

- Болельщики преданные требовательные, они у нас – самые лучшие. Сегодня приехало много болельщиков из Липецка (около 20 человек, прим.). Мы после игры подошли к ним, поблагодарили. Когда есть такая поддержка, то и на выезде чувствуешь себя практически, как дома.



Харлачёв будет строить игру "от печки"



В далёком 1995 году нынешний главный тренер «Сокола» Евгений Харлачёв забил исторический гол: первый для столичного «Локомотива» в еврокубках и первый победный – сразу в ворота мюнхенской «Баварии» (в гостях москвичи сотворили сенсацию – 1:0, правда, дома не устояли – 0:5, прим.). Теперь на берегах Волги уже в качестве тренера пытается поднять «Сокол» в «Лучшую лигу мира», да только весной проиграл уже второй матч.

- Конечно, не так мы рассчитывали начать весенний этап нашего чемпионата, - грустно констатировал наставник 49-летний наставник, - Такое ощущение, что игроки пока находятся на сборах, где игры – понарошку. Хочу извиниться перед зрителями. В каких-то моментах нам сегодня не повезло. Выбил из колеи первый гол «Металлурга»: ещё не успели расставиться на поле, а уже проигрываем 0:1 – это, как ушат холодной воды. К чести наших футболистов, в конце первого тайма начали демонстрировать тот, футбол, который от них просим: агрессивный, с большим количеством ударов и прострелом. Были моменты, которые мы должны были реализовывать и уходить на перерыв с другим счётом. Второй тайм начали резко, но пропустили контратаку – 1:2. Начали вносить коррективы по ходу, делать замены, чтобы усилить атакующий потенциал, но как часто бывает в таких случаях – пропустили ещё одну контратаку. Сделаем выводы, будем готовиться к следующему матчу.

- Что происходит с обороной? Осенью «Сокол» столько не пропускал.

- Хочется сказать в защиту футболистов, что наверное осенью был другой уровень сопротивления. Легче было взаимодействовать. Сегодня пропустили три, в прошлом туре – два, в контрольной игре с самарскими «Крыльями Советов» - пять (26 марта «соколы» встречались с экспериментальным составом клуба РПЛ и уступили – 2:5, прим.). Многовато пропускаем. Пенять только на оборону нельзя. Оборона ведь начинается с атакующих игроков, а мы проигрываем единоборства, после чего на наши ворота идут атаки. В Брянске большинство единоборств мы всё же выиграли, что не уберегло от поражения, а сегодня – в основном проигрывали. Значит футболисты соперника оказались сильнее и крепче. Хотели сами показать атакующий футбол, но каждое проигранное единоборство – это атака на наши ворота. Нужно переключать тумблер – именно на оборону или, как говорили раньше, строить игру от печки. Сначала нужно наладить дела в защите, а потом и забитые мячи придут.