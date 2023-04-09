Неделя 48
38 минут назад
Должен быть походкой плавной, от бедра, даже вынос утром с мусором ведра
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#субботник #благоустройство #Евгения Уваркина #кадры #мэрия Липецка #ремонт дорог #ДТП #отопление #электросамокат #афера #
Итоги недели.
В следующее воскресение — Пасха. Но по распоряжению Евгении Уваркиной, в Липецке теперь с марта по май все четверги — «чистые». С этого и начнем.
Мы входим в новую эпоху, прогресса совершаем акт...
Не все, конечно, замечают сей факт
Глава Липецка у нас вообще большой реформатор. Так, она уже дважды с 2019 года меняла структуру мэрии. В первый раз в «штатке» появился департамент развития территорий (так был реанимирован упраздненный предыдущим мэром Сергеем Ивановым департамент территориального управления), но самая важная задача реформы-2021, кстати, осталась частично нерешенной: на территориях 36 депутатских округов так и не появились обещанные управы. Тогда, по оценке Счетной палаты Липецка, реформа вылилась в увеличение штата городской администрации на 17 единиц и увеличение фонда оплаты труда более чем на 5 миллионов рублей. На этот этот раз «Евгения Уваркина решила обойтись без первого зама».
Злые языки говорят, что всю прошлую зиму и начало весны первый вице-мэр Вадим Негробов искал себе замену, но так и не нашел. Как бы то ни было, а должность первого зама, которую при Уваркиной занимали Вадим Негробов, Константин Востриков и Михаил Щербаков, стала вакантной с 1 апреля. В новом штатном расписании – шесть вице-мэров при двух оставшихся на сегодняшний день — Анне Шамаевой и Ирине Артемовой. Шансы подняться по служебной лестнице появились у глав трех городских департаментов Николая Дергунова, Светланы Сурмий и Ирины Вербецкой, а также у управделами мэрии Натальи Поповой. Новую структуру городской администрации Евгения Уваркина отправила на согласование в Липецкий горсовет.
Будет ли толк от перемен табличек на дверях кабинетов в мэрии, станет ясно позже. Но другая реформа мэра — «чистые четверги» с марта по май — уже дала результат: на улицах и в общественных местах стало заметно чище. Так «Евгения Уваркина сделала второй шаг к чистоте Липецка». Это новая стратегия мэрии. Первый шаг — убрать крупный мусор после зимы. Второй — убрать листву с подсохшего грунта (GOROD48 застал главу город как раз на этом шаге — с граблями в руках). Третий шаг — покрасить и подправить заборы. Четвертый — помыть фасады и тротуары. Пятый — регулярно поддерживать чистоту.
— Спасибо тем, кто понимает, что изменять мир к лучшему надо, начиная с маленького места, которое находится рядом с тобой. Акция «чистый четверг» — это новый формат, культура ответственного проживания. Все в наших руках. Мы можем сделать так, чтобы наш город стал красивым, — сказала Евгения Уваркина обращаясь к том, кто вместе с ней убирал 6 апреля сквер Чернобыльцев.
Судя по релизам мэрии, в первый «чистый четверг», 23 марта, на уборку пришли около трех тысяч горожан, неделю назад — более двух с половиной тысяч, 6 апреля — более 3,5 тысячи.
— Уваркина молодец! Глава города задает тон! Выкроила время, приехала, молодец! Она молодая, шустрая, трудолюбивая, инициативная, — написал панегирик мэру один читатель GOROD48.
— Отсутствие на рабочем месте, не исполнение своих обязанностей — прогул, — подколол мэра другой.
Эта нервотрёпка, эта вот весна
крайне неполезна для режима сна
В Липецке — явное весеннее обострение работы всех ведомств, отвечающих за порядок и благоустройство. «Кладбища Липецка активно готовят к Пасхе»: со всех 19 погостов вывозят мусор, завозят песок и воду. Сотрудники департамента развития территорий вывозят с улиц автохлам — на этой неделе на штрафстоянку отправились бесхозные «Москвич» и «Daewoo Espero» (с начала года уже задокументированы 43 такие «брошенки»). Муниципальные коммунальщики начали ремонт провалившегося плиточного покрытия остановок, на время убирая с них павильоны. И даже самое неубиваемое место незаконной уличной торговли — площадь Победы у пешеходного перехода от Центрального рынка — вдруг стало цивилизованным. Правда, всего на 10 дней, на время работы предпасхальной ярмарки.
Впрочем, «чистыми четвергами» не решить системные проблемы города. Вот характерный пример. Перед горсоветом на улице Ворошилова, 3 с конца девяностых стоит элитный для тех лет дом, крышу которого венчает шпиль с кованым гербом Липецка. И эта самая высотка, в которую в свое время заселилось немало известных людей, теперь — средоточие бед. У ее жильцов не меньше вопросов к чиновникам, чем у тех, кто живет в бараках на окраинах.
Через двор дома водители сокращают путь с улицы Советской на улицу Первомайскую и обратно, что делает двор похожим на проезжую часть. Из-за того, что двор стал бесплатной парковкой, реанимобиль не успел вовремя привезти жильца дома в больницу, и тот умер. Во дворе — куча земли рядом с кое-как заделанной поздней осенью раскопкой энергетиков. Рядом — ямы на том же сквозном проезде, которые хоть как-то ограничивают скорость машин. Но если благоустройство на местах зимних раскопок ресурсные организации должны восстановить к 1 мая, то ямы на асфальте не денутся никуда — мэрия не получила субсидию от правительства области на соответствующую программу, которая финансировалась в 2022 году. «Тут каждый бордюр в крови! Тут бьются не на жизнь, а насмерть!» — так эмоционально одна женщина описала драки посетителей ночных заведений и круглосуточно торгующих спиртным магазинов.
На фоне этих проблем жалоба жительницы дома Виктории Будюкиной на 17 градусов тепла в квартире зимой уже не кажется значительной. Заместитель директора УК «Квартал Люкс» Андрей Яицкий, пришедший на встречу с рукой в гипсе, признал правоту Виктории Будюкиной и попросил «полтора дня» для того, чтобы вникнуть в проблему женщины.
— Надо вместо стадиона «Металлург» сделать парковку. Все равно в футбол играть не умеют и бюджет сэкономит. А на сэкономленные деньги отремонтировать внутридомовые территории, — высказал неожиданное предложение Петя, которое не кажется безумным.
По причине происходящего кто-то может принять за знаки свыше обычные природные явления. «На окраине Липецка разверзлась земля». Карстовый провал случился в районе ЛКАД, у дачного товарищества «Пусковые двигатели».
Нет у Игната больше брата.
Зато теперь —два самоката
На этой неделе «Все три подрядчика мэрии приступили к ремонту дорог в Липецке». Улицу Кривенкова «капиталит» ООО «СДК», улицу Крупской - МБУ «Управление благоустройства Липецка», улицу Белянского — ООО «Инфинити Групп». Общий объем выделенного финансирования на обновление 38 дорог общей длиной 39 километров — более 1,1 млрд рублей. Весь такой ремонт должен быть закончен к 31 августа.
Пока никто из подрядчиков не заявил о необходимости полного перекрытия дорог на время ремонтов. Да, было не обойтись без частичного перекрытия Сокольского моста. Да, когда рабочие будут укладывать новый асфальт, дороги будут перекрываться на день-полдня, но это — вынужденные издержки.
GOROD48 спросил у, возможно, будущего вице-мэра Николая Дергунова, как так выходит, что у еще находящиеся на гарантиях отремонтированных дорогах уже есть изъяны? Речь — о проспекте Победы, улицах Баумана, Ильича…
— Я не знаю причин возникших на новых дорогах дефектов. Для этого нужны заключения экспертиз, — ответил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства.
И это странно! Да, формально МКУ «Управление строительства Липецка», которое было заказчиком строительства дороги по проспекту Победы, не подчиняется Николаю Дергунову. Но ему подчиняется УГС. В любом случае у эксплуатирующего дороги Липецка ведомства должно быть понимание того, почему на новых дорогах разъезжаются стыки между полотнами асфальта, появляются колейность и ямы?
Как оказалось, в мэрии с осторожностью относятся к инновациям, предпочитая ремонтировать дороги консервативными способами. «Дороги — не место для экспериментов», — заявил Николай Дергунов.
Но в правительстве РФ решили иначе: самокатчикам отныне разрешено ездить по городским дорогам. С 1 марта все оснащенные электромоторами средства индивидуальной мобильности — гироскутеры, электросамокаты, сигвеи и моноколеса — уравняли в правах с другим транспортом. В законы внесли правки, а мышление людей пока осталось тем, что есть. В результате в пятницу «Самокат с двумя подростками попал под автобус на площади Петра». Один из мальчишек — в больнице. Ездить на электросамокатах по двое, кстати, запрещено. Запрещено владельцам СИМ пересекать и «зебру» не спешившись — а самокат со школьников как раз и сбили на пешеходном переходе!
Электросамокатчики стали настоящим бичом Липецка. Настолько серьезным, что летом прошлого года депутаты горсовета призвали мэрию срочно разработать порядок использования «малого электротранспорта», чтобы обезопасить детей и других пешеходов, а первый вице-спикер Борис Понаморев вообще потребовал запретить такие самокаты, пугая бедами. И они происходят ежедневно. Но иногда попадают в сводки полиции: в 2022 году в Липецке случилось девять серьезных ДТП с участием самокатчиков, один из них погиб.
В прошлом году кикшеринговые компании технически ограничивали скорость прокатных электросамокатов 25 км/ч в Липецке. Остались ли такие ограничения в силе на этот год, в полиции не знают.
На инциденты с самокатчиками читатели GOROD48 реагируют, кстати, так же, как на новости об очередном случае нападения бродячих собак на людей, — резкой полярностью мнений.
— Запретить эти самокаты вообще! Кто будет соблюдать эти правила? Нет покоя от них ни у автомобилистов, ни у пешеходов. Чуть на пешеходном меня не сбили. Они не спешиваются, когда по переходному едут. Их не слышно, когда сзади едут, чуть в сторону шагнешь - и под самокат попадёшь! Хоть бы гудок какой сделали на этих самокатах. И скорость 25 км. ч тоже не маленькая! — написала Мила.
— Прежде, чем требовать что-то от самокатчиков — наведите порядок с автотранспортом. Стоянки для авто — где угодно, проезд — где угодно, по дворам и газонам. Если «взрослые» на авто своим примером показывают, что всё можно и правил поведения для них нет, то чего требовать от детей на самокатах? — возразил Rjkz.
— В Голландии дождь 178 дней в году, а велосипедистов на дорогах втрое больше, чем автомобилистов. Все едут на велосипедах в любую погоду. Там на велосипеде рождаются, как монгол на коне. Там машина это для старперов и инвалидов. А Россия деградировала от автозависимости, — попытался примирить сторонников разных точек зрения Гость.
С наглыми и злыми бесполезен спор.
Лучше благородно проявить игнор
Жители Липецка стали жаловаться на жару в квартирах из-за потепеления. И задаваться вопросом: когда же в городе отключат весьма дорогое отопление? Ответ – уже 12 апреля. «Дата отключения отопления назначена, но, если похолодает, ее могут изменить», — сообщила Евгения Уваркина.
Решение об окончании отопительного сезона принимается на основании данных синоптиков: среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд должна превышать 8 градусов тепла. Весной прошлого года, кстати, отопительный сезон в Липецке закончился 12 апреля.
— Всегда отключали 15 числа отопление. Да и совсем не жарко. На улице 14 градусов днем, а ночью 4-5. Кому это жарко стало? Ну, а теперь будем мерзнуть. Нельзя отключать отопление! — возразил мэру Гость.
— Почему нужно под всех подстраиваться? Кто живёт на первом этаже и мёрзнет, вы когда квартиру подешевле покупали, не понимали этого? А мне на 9-м под крышей с перекрытыми вентилями с марта не в кайф жариться. Холодно? Включи обогреватель! Дешевле чем отопление, уже проверено! — поддержала главу Липецка Лира.
«Первыми под отключение горячей воды попадут жители центра Липецка и района Карьера». В «Квадре» ждут официального постановления о завершении отопительного сезона, чтобы опубликовать поквартальные графики опрессовок сетей.
А вот и еще одна спорная вещь. В конце марта председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов сообщил, что садоводческие маршруты заработают с 15 апреля, и что все будет как раньше – проезд по ним для всех будет бесплатным (расходы берет на себя муниципалитет) и автобусов хватит на всех. Но не прошло и двух недель, как из мэрии пришла новая вводная, неприятная для садоводов: «Садоводческие маршруты не будут работать по вторникам и четвергам». А с сентября они будут курсировать три раза в неделю. «К сожалению, городской бюджет в этом году дефицитный», — сообщила причину пресс-служба городской администрации.
— Считаю, что выходные должны быть бесплатны, а остальные дни за деньги. Рейсы выполнять каждый день. В автобусах давка постоянная, куда там сокращать, их и так мало, — сказала свое слово Маша.
— Раньше бесплатно ездили только пенсионеры при предъявлении удостоверения. Остальные платили. У нас всегда автобусы настолько переполнены. что просто некуда ногу поставить. Что теперь будет, страшно представить, — возмутилась Мария.
Также всех разделила новость о том, что «В парке Молодежный появится мангальная зона».
Ну и ну!
«В больницу доставлен изнасилованный шваброй мужчина». Жителя одного из сел Воловского района так наказали за денежный долг.
«70-летний пенсионер 16 лет хранил дома гранаты и патроны». Теперь старика обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса, предусматривающим до восьми лет лишения свободы.
А вот и самая крупная, на нашей памяти, телефонная афера: «56-летняя липчанка перевела мошенникам более 6 миллионов рублей». Из этой суммы миллион – ее собственные средства, остальные деньги — заемные. Женщине позвонили через мессенджер под видом сотрудников Центрального банка, напугали подозрительными операциями с ее счетом и тем, что доступ к ее личной информации получила находящаяся в федеральном розыске преступница.
GOROD48 спросил у липчан: «Звонят ли вам мошенники?» Оказалось, звонят, да еще как! Телефонные мошенники достали всех. Большинство опрошенных тут же обрывают такие разговоры и блокируют номер. Но есть и те, кто сам разводит собеседников, доводя тех до белого каления.
Мы входим в новую эпоху, прогресса совершаем акт...
Не все, конечно, замечают сей факт
Глава Липецка у нас вообще большой реформатор. Так, она уже дважды с 2019 года меняла структуру мэрии. В первый раз в «штатке» появился департамент развития территорий (так был реанимирован упраздненный предыдущим мэром Сергеем Ивановым департамент территориального управления), но самая важная задача реформы-2021, кстати, осталась частично нерешенной: на территориях 36 депутатских округов так и не появились обещанные управы. Тогда, по оценке Счетной палаты Липецка, реформа вылилась в увеличение штата городской администрации на 17 единиц и увеличение фонда оплаты труда более чем на 5 миллионов рублей. На этот этот раз «Евгения Уваркина решила обойтись без первого зама».
Злые языки говорят, что всю прошлую зиму и начало весны первый вице-мэр Вадим Негробов искал себе замену, но так и не нашел. Как бы то ни было, а должность первого зама, которую при Уваркиной занимали Вадим Негробов, Константин Востриков и Михаил Щербаков, стала вакантной с 1 апреля. В новом штатном расписании – шесть вице-мэров при двух оставшихся на сегодняшний день — Анне Шамаевой и Ирине Артемовой. Шансы подняться по служебной лестнице появились у глав трех городских департаментов Николая Дергунова, Светланы Сурмий и Ирины Вербецкой, а также у управделами мэрии Натальи Поповой. Новую структуру городской администрации Евгения Уваркина отправила на согласование в Липецкий горсовет.
Будет ли толк от перемен табличек на дверях кабинетов в мэрии, станет ясно позже. Но другая реформа мэра — «чистые четверги» с марта по май — уже дала результат: на улицах и в общественных местах стало заметно чище. Так «Евгения Уваркина сделала второй шаг к чистоте Липецка». Это новая стратегия мэрии. Первый шаг — убрать крупный мусор после зимы. Второй — убрать листву с подсохшего грунта (GOROD48 застал главу город как раз на этом шаге — с граблями в руках). Третий шаг — покрасить и подправить заборы. Четвертый — помыть фасады и тротуары. Пятый — регулярно поддерживать чистоту.
— Спасибо тем, кто понимает, что изменять мир к лучшему надо, начиная с маленького места, которое находится рядом с тобой. Акция «чистый четверг» — это новый формат, культура ответственного проживания. Все в наших руках. Мы можем сделать так, чтобы наш город стал красивым, — сказала Евгения Уваркина обращаясь к том, кто вместе с ней убирал 6 апреля сквер Чернобыльцев.
Судя по релизам мэрии, в первый «чистый четверг», 23 марта, на уборку пришли около трех тысяч горожан, неделю назад — более двух с половиной тысяч, 6 апреля — более 3,5 тысячи.
— Уваркина молодец! Глава города задает тон! Выкроила время, приехала, молодец! Она молодая, шустрая, трудолюбивая, инициативная, — написал панегирик мэру один читатель GOROD48.
— Отсутствие на рабочем месте, не исполнение своих обязанностей — прогул, — подколол мэра другой.
Эта нервотрёпка, эта вот весна
крайне неполезна для режима сна
В Липецке — явное весеннее обострение работы всех ведомств, отвечающих за порядок и благоустройство. «Кладбища Липецка активно готовят к Пасхе»: со всех 19 погостов вывозят мусор, завозят песок и воду. Сотрудники департамента развития территорий вывозят с улиц автохлам — на этой неделе на штрафстоянку отправились бесхозные «Москвич» и «Daewoo Espero» (с начала года уже задокументированы 43 такие «брошенки»). Муниципальные коммунальщики начали ремонт провалившегося плиточного покрытия остановок, на время убирая с них павильоны. И даже самое неубиваемое место незаконной уличной торговли — площадь Победы у пешеходного перехода от Центрального рынка — вдруг стало цивилизованным. Правда, всего на 10 дней, на время работы предпасхальной ярмарки.
Впрочем, «чистыми четвергами» не решить системные проблемы города. Вот характерный пример. Перед горсоветом на улице Ворошилова, 3 с конца девяностых стоит элитный для тех лет дом, крышу которого венчает шпиль с кованым гербом Липецка. И эта самая высотка, в которую в свое время заселилось немало известных людей, теперь — средоточие бед. У ее жильцов не меньше вопросов к чиновникам, чем у тех, кто живет в бараках на окраинах.
Через двор дома водители сокращают путь с улицы Советской на улицу Первомайскую и обратно, что делает двор похожим на проезжую часть. Из-за того, что двор стал бесплатной парковкой, реанимобиль не успел вовремя привезти жильца дома в больницу, и тот умер. Во дворе — куча земли рядом с кое-как заделанной поздней осенью раскопкой энергетиков. Рядом — ямы на том же сквозном проезде, которые хоть как-то ограничивают скорость машин. Но если благоустройство на местах зимних раскопок ресурсные организации должны восстановить к 1 мая, то ямы на асфальте не денутся никуда — мэрия не получила субсидию от правительства области на соответствующую программу, которая финансировалась в 2022 году. «Тут каждый бордюр в крови! Тут бьются не на жизнь, а насмерть!» — так эмоционально одна женщина описала драки посетителей ночных заведений и круглосуточно торгующих спиртным магазинов.
На фоне этих проблем жалоба жительницы дома Виктории Будюкиной на 17 градусов тепла в квартире зимой уже не кажется значительной. Заместитель директора УК «Квартал Люкс» Андрей Яицкий, пришедший на встречу с рукой в гипсе, признал правоту Виктории Будюкиной и попросил «полтора дня» для того, чтобы вникнуть в проблему женщины.
— Надо вместо стадиона «Металлург» сделать парковку. Все равно в футбол играть не умеют и бюджет сэкономит. А на сэкономленные деньги отремонтировать внутридомовые территории, — высказал неожиданное предложение Петя, которое не кажется безумным.
По причине происходящего кто-то может принять за знаки свыше обычные природные явления. «На окраине Липецка разверзлась земля». Карстовый провал случился в районе ЛКАД, у дачного товарищества «Пусковые двигатели».
Нет у Игната больше брата.
Зато теперь —два самоката
На этой неделе «Все три подрядчика мэрии приступили к ремонту дорог в Липецке». Улицу Кривенкова «капиталит» ООО «СДК», улицу Крупской - МБУ «Управление благоустройства Липецка», улицу Белянского — ООО «Инфинити Групп». Общий объем выделенного финансирования на обновление 38 дорог общей длиной 39 километров — более 1,1 млрд рублей. Весь такой ремонт должен быть закончен к 31 августа.
Пока никто из подрядчиков не заявил о необходимости полного перекрытия дорог на время ремонтов. Да, было не обойтись без частичного перекрытия Сокольского моста. Да, когда рабочие будут укладывать новый асфальт, дороги будут перекрываться на день-полдня, но это — вынужденные издержки.
GOROD48 спросил у, возможно, будущего вице-мэра Николая Дергунова, как так выходит, что у еще находящиеся на гарантиях отремонтированных дорогах уже есть изъяны? Речь — о проспекте Победы, улицах Баумана, Ильича…
— Я не знаю причин возникших на новых дорогах дефектов. Для этого нужны заключения экспертиз, — ответил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства.
И это странно! Да, формально МКУ «Управление строительства Липецка», которое было заказчиком строительства дороги по проспекту Победы, не подчиняется Николаю Дергунову. Но ему подчиняется УГС. В любом случае у эксплуатирующего дороги Липецка ведомства должно быть понимание того, почему на новых дорогах разъезжаются стыки между полотнами асфальта, появляются колейность и ямы?
Как оказалось, в мэрии с осторожностью относятся к инновациям, предпочитая ремонтировать дороги консервативными способами. «Дороги — не место для экспериментов», — заявил Николай Дергунов.
Но в правительстве РФ решили иначе: самокатчикам отныне разрешено ездить по городским дорогам. С 1 марта все оснащенные электромоторами средства индивидуальной мобильности — гироскутеры, электросамокаты, сигвеи и моноколеса — уравняли в правах с другим транспортом. В законы внесли правки, а мышление людей пока осталось тем, что есть. В результате в пятницу «Самокат с двумя подростками попал под автобус на площади Петра». Один из мальчишек — в больнице. Ездить на электросамокатах по двое, кстати, запрещено. Запрещено владельцам СИМ пересекать и «зебру» не спешившись — а самокат со школьников как раз и сбили на пешеходном переходе!
Электросамокатчики стали настоящим бичом Липецка. Настолько серьезным, что летом прошлого года депутаты горсовета призвали мэрию срочно разработать порядок использования «малого электротранспорта», чтобы обезопасить детей и других пешеходов, а первый вице-спикер Борис Понаморев вообще потребовал запретить такие самокаты, пугая бедами. И они происходят ежедневно. Но иногда попадают в сводки полиции: в 2022 году в Липецке случилось девять серьезных ДТП с участием самокатчиков, один из них погиб.
В прошлом году кикшеринговые компании технически ограничивали скорость прокатных электросамокатов 25 км/ч в Липецке. Остались ли такие ограничения в силе на этот год, в полиции не знают.
На инциденты с самокатчиками читатели GOROD48 реагируют, кстати, так же, как на новости об очередном случае нападения бродячих собак на людей, — резкой полярностью мнений.
— Запретить эти самокаты вообще! Кто будет соблюдать эти правила? Нет покоя от них ни у автомобилистов, ни у пешеходов. Чуть на пешеходном меня не сбили. Они не спешиваются, когда по переходному едут. Их не слышно, когда сзади едут, чуть в сторону шагнешь - и под самокат попадёшь! Хоть бы гудок какой сделали на этих самокатах. И скорость 25 км. ч тоже не маленькая! — написала Мила.
— Прежде, чем требовать что-то от самокатчиков — наведите порядок с автотранспортом. Стоянки для авто — где угодно, проезд — где угодно, по дворам и газонам. Если «взрослые» на авто своим примером показывают, что всё можно и правил поведения для них нет, то чего требовать от детей на самокатах? — возразил Rjkz.
— В Голландии дождь 178 дней в году, а велосипедистов на дорогах втрое больше, чем автомобилистов. Все едут на велосипедах в любую погоду. Там на велосипеде рождаются, как монгол на коне. Там машина это для старперов и инвалидов. А Россия деградировала от автозависимости, — попытался примирить сторонников разных точек зрения Гость.
С наглыми и злыми бесполезен спор.
Лучше благородно проявить игнор
Жители Липецка стали жаловаться на жару в квартирах из-за потепеления. И задаваться вопросом: когда же в городе отключат весьма дорогое отопление? Ответ – уже 12 апреля. «Дата отключения отопления назначена, но, если похолодает, ее могут изменить», — сообщила Евгения Уваркина.
Решение об окончании отопительного сезона принимается на основании данных синоптиков: среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд должна превышать 8 градусов тепла. Весной прошлого года, кстати, отопительный сезон в Липецке закончился 12 апреля.
— Всегда отключали 15 числа отопление. Да и совсем не жарко. На улице 14 градусов днем, а ночью 4-5. Кому это жарко стало? Ну, а теперь будем мерзнуть. Нельзя отключать отопление! — возразил мэру Гость.
— Почему нужно под всех подстраиваться? Кто живёт на первом этаже и мёрзнет, вы когда квартиру подешевле покупали, не понимали этого? А мне на 9-м под крышей с перекрытыми вентилями с марта не в кайф жариться. Холодно? Включи обогреватель! Дешевле чем отопление, уже проверено! — поддержала главу Липецка Лира.
«Первыми под отключение горячей воды попадут жители центра Липецка и района Карьера». В «Квадре» ждут официального постановления о завершении отопительного сезона, чтобы опубликовать поквартальные графики опрессовок сетей.
А вот и еще одна спорная вещь. В конце марта председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов сообщил, что садоводческие маршруты заработают с 15 апреля, и что все будет как раньше – проезд по ним для всех будет бесплатным (расходы берет на себя муниципалитет) и автобусов хватит на всех. Но не прошло и двух недель, как из мэрии пришла новая вводная, неприятная для садоводов: «Садоводческие маршруты не будут работать по вторникам и четвергам». А с сентября они будут курсировать три раза в неделю. «К сожалению, городской бюджет в этом году дефицитный», — сообщила причину пресс-служба городской администрации.
— Считаю, что выходные должны быть бесплатны, а остальные дни за деньги. Рейсы выполнять каждый день. В автобусах давка постоянная, куда там сокращать, их и так мало, — сказала свое слово Маша.
— Раньше бесплатно ездили только пенсионеры при предъявлении удостоверения. Остальные платили. У нас всегда автобусы настолько переполнены. что просто некуда ногу поставить. Что теперь будет, страшно представить, — возмутилась Мария.
Также всех разделила новость о том, что «В парке Молодежный появится мангальная зона».
Ну и ну!
«В больницу доставлен изнасилованный шваброй мужчина». Жителя одного из сел Воловского района так наказали за денежный долг.
«70-летний пенсионер 16 лет хранил дома гранаты и патроны». Теперь старика обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса, предусматривающим до восьми лет лишения свободы.
А вот и самая крупная, на нашей памяти, телефонная афера: «56-летняя липчанка перевела мошенникам более 6 миллионов рублей». Из этой суммы миллион – ее собственные средства, остальные деньги — заемные. Женщине позвонили через мессенджер под видом сотрудников Центрального банка, напугали подозрительными операциями с ее счетом и тем, что доступ к ее личной информации получила находящаяся в федеральном розыске преступница.
GOROD48 спросил у липчан: «Звонят ли вам мошенники?» Оказалось, звонят, да еще как! Телефонные мошенники достали всех. Большинство опрошенных тут же обрывают такие разговоры и блокируют номер. Но есть и те, кто сам разводит собеседников, доводя тех до белого каления.
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#субботник #благоустройство #Евгения Уваркина #кадры #мэрия Липецка #ремонт дорог #ДТП #отопление #электросамокат #афера #
Да уж