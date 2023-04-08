Погода в Липецке

39 минут назад

В Липецкой области днем до +17

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#Погода
В Липецкой области днем до +17

В ближайшие трое суток погода в Центральном федеральном округе сохранит свой антициклональный характер – существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем – от +12 до +17 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем она составит от +13 до +15 градусов.

День 9 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 14 градусов мороза.

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#Погода

Комментарии (1)

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Гостья

7 минут назад
Похоже нас ждет удушающая жара и духота.Может хоть в начале мая будут долгожданные морозы!
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