Общество

59 минут назад

Завтра холодную воду отключат в ЛГТУ и на трех улицах

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#Отключения воды
Завтра холодную воду отключат в ЛГТУ и на трех улицах

Причиной отключений холодной воды 9 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется частный сектор улицы Совхозной – воду подвезут по заявкам потребителей.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в ЛГТУ по адресу: улица Московская, 30 – цистерна с водой подъедет к зданию учебного заведения.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Зоологической, Полярной – подвоз воды организуют по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

267
#Отключения воды

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