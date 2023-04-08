Завтра холодную воду отключат в ЛГТУ и на трех улицах

Причиной отключений холодной воды 9 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется частный сектор улицы Совхозной – воду подвезут по заявкам потребителей.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в ЛГТУ по адресу: улица Московская, 30 – цистерна с водой подъедет к зданию учебного заведения.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Зоологической, Полярной – подвоз воды организуют по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.