В Липецке новая жертва коронавируса

Только в апреле это уже 5-й умерший, а общее число жертв подбирается к 4-м тысячам.

В Липецкой области вновь умер человек в результате COVID, сообшили на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным ресурса, за прошедшие сутки в нашем регионе подхватили заразу 64 человека, 12 пациентам потребовалась госпитализация, а один заболевший погиб. Выздоровели от COVID 68 липчан.

В последнее время в Липецкой области участились смертельные случаи от коронавируса. Только в апреле это уже 5-я жертва, а количество погибших с начала пандемии в 2020 году приближается к 4-м тысячам.

Статистика с 2020 года теперь выгладит следующим образом: заболели – 182 412 человек, выздоровели – 177 727, умерли – 3 973 человека.

За минувшие сутки в России выявлено 8 955 новых случаев COVID,госпитализирован 1 221 человек, выздоровели 9 956 пациентов, умерли 37 человек.