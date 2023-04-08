Коронавирус в России: для постковида организуют отдельные исследования?

Российские ученые разрабатывают тест, который поможет выявить иммунные поломки при постковиде. Справляться с постковидными расстройствами будет помогать диета.

Заболеваемость COVID-19 на прошлой неделе продолжила снижаться. В целом на этой неделе с понедельника по пятницу регистрировалось от 7,1 до 9,4 тысячи случаев. Число летальных случаев осталось на уровне прошлой недели – оно составляло от 34 до 38 смертей за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 41 899 инфицированных, следует из данных оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 22 698 025 человек, из них 397 497 скончались.

В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, на этой неделе также немного снизилось – с понедельника по пятницу фиксировали от 46 до 65 человек. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 3971 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 182 282 случаев коронавирусной инфекции.

Заболеваемость COVID-19 в России продолжает уменьшаться – на прошлой неделе она снизилась на 12,6%, ее показатель составил 47,1 на 100 тысяч населения, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Рост пока еще продолжился в 17 регионах. Число госпитализаций в пересчете на 100 тысяч жителей также сократилось - на 10%, передает ТАСС подсчеты оперштаба. Вместе с тем в 26 регионах госпитализировали чаще, чем неделей ранее. Пандемия коронавирусной инфекции снизила накал, но вместе с тем она сохраняет свою актуальность, отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочего визита в Рязань, сообщает ТАСС. Он добавил – сейчас очень важно обращаться к врачам за профилактической помощью и консультациями, проходить диспансеризацию.

Можно считать, что пандемия COVID-19 завершилась спустя три года и три месяца – такое мнение озвучил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на конференции «Неделя медицинского образования-2023», передают РИА Новости. В то же время, по словам Онищенко, специалисты в сфере здравоохранения не завершили свою работу – опыт пандемии еще предстоит осмыслить. Профессор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков в беседе с порталом «360» отметил, что три года пандемии научили многому, а одной из важных привычек, которые приобрело население, стало ношение масок в людных местах. В целом же профессор надеется, что подобные события больше не повторятся.

С начала 2023 года среди своевременно привитых россиян никто не умер от COVID-19, сообщил в интервью РИА Новости директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России, профессор Дмитрий Лиознов. Он пояснил – основными препаратами для профилактики COVID-19 в России являются вакцины на основе аденовирусного вектора – «Спутник V» и «Спутник Лайт». По решению Минздрава, в России ведется персонифицированный учет лиц, заболевших COVID-19 или прошедших вакцинацию против COVID-19. Собираемая информация позволяет в онлайн-режиме анализировать заболеваемость и летальность от COVID-19, а также охват вакцинацией и ее эффективность, пояснил специалист. Он добавил, что основная доля смертности от COVID-19 приходится на не прошедших вакцинацию лиц старше 60 лет, а среди умерших от COVID-19 в 2022 году более 96% не были вакцинированы.

Проблема постковидного состояния и его лечения стали большим вызовом для современной медицины, отметил в беседе с KP.RU иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской фирмы Николай Крючков. Так, ученые из центра биомедицины и фотоники Университета Орла доказали, что COVID-19 может нарушать микроциркуляцию крови в кистях рук, голенях и ступнях – особенно у переболевших в средне-тяжелой и тяжелой степени тяжести. Иммунолог отметил, что сейчас оптимальный алгоритм лечения постковидного нарушения микроциркуляции крови еще не определен, цитирует слова эксперта KP.RU. Врачи используют несколько методик. Чтобы лучше справиться с такими симптомами постковида, как головные боли, быстрая утомляемость, выпадение волос, «покалывание» в конечностях, эти признаки нельзя оставлять на самотек. Например, «покалывание» в конечностях может иметь несколько причин – от поражения периферических нервов до дефицита витамина В12. Лечение симптомов постковида необходимо проводить только под наблюдением врача.

Выявлять иммунологические поломки при постковидном синдроме сможет специальная тест-система – работу над ней ведут ученые Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. В основу разработки ляжет технология, созданная для скрининга новорожденных, рассказал в интервью ТАСС директор института, академик РАН Арег Тотолян. Так, эксперт считает, что актуальность постковидного синдрома сохранится как минимум в этом и в 2024 году, потому что в отличие от многих других инфекций, у COVID-19 имеется достаточно продолжительный шлейф возникающих после болезни состояний. По словам Тотоляна, людей с постковидным синдромом нужно выявлять, потому что если это связано с иммунологическими поломками, то лучше, чтоб этот период был минимизирован, а без диагностики здесь не обойтись. Новые данные по изменению подхода к природе и лечению постковидного синдрома озвучили российские ученые в ходе XV ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика В.И.Покровского, сообщает MK.RU. По мнению экспертов, вирус действует на организм как угарный газ. Как пояснила доктор медицинских наук, член комиссии по диетологии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития России Татьяна Пилат, тяжелые симптомы постковидного расстройства отмечаются даже у тех, кто перенес вирус в легкой форме. И для борьбы с последствиями ковида может помочь лечебное питание. Чтобы помочь организму, врачи советуют включать в рацион продукты, содержащие цинк и селен. И это не только овощи и фрукты, но также орехи. Получить эти микроэлементы можно из нежирного диетического мяса и рыбы.