Налётчика на ювелирный салон задержали в Липецке

Добычу похититель сдал в ломбард, где за неё ему не выплатили и половины стоимости.

Липецкие полицейские задержали предполагаемого налётчика, ограбившего ювелирный салон.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, преступление было совершено 15 марта текущего года в магазине украшений на улице Стаханова. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступление мог совершить 30-летний ранее неоднократно судимый липчанин.

- Задержанный пояснил, что в ювелирный магазин он зашел под видом покупателя. Делая вид, что интересуется представленным товаром, мужчина попросил продавца показать ему несколько моделей золотых цепочек. Воспользовавшись моментом, когда сотрудница отвлеклась, злоумышленник схватил украшения и выбежал на улицу. Общая сумма ущерба составила 259 тысяч рублей, - пояснили в УМВД.

Похищенное злоумышленник сдал в ломбард, причём навар перекупщиков превысил даже выручку грабителя. За украшения мужчина получил лишь 100 тысяч рублей. Часть украденного имущества сейчас изъята.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Подозреваемого заключили под стражу.