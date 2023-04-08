В России

30 минут назад

Мошенники стали использовать QR-коды для снятия денег с карты

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Мошенники придумали новую схему вывода денег со счетов клиента. Теперь им не нужен номер карты или доступ в онлайн-кабинет, достаточно только QR-кода. Об этом сообщили в Банке России, передает Российская Газета.

Некоторые банки внедрили сервис снятия наличных денег с помощью QR-кода. В мобильном приложении клиент может самостоятельно создать код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять деньги.

Мошенники звонят клиентам под видом сотрудников банка и сообщают о подозрительном запросе на снятие средств со счета. Для отмены такой операции злоумышленники просят клиента прислать QR-код. Мошенники рассчитывают, что клиенты не знают особенности кода и могут без опасений передать его якобы сотруднику банка. Получив код, злоумышленники снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.

В ЦБ РФ подчеркнули, что QR-код фактически является поручением банку выдать деньги без ввода ПИН-кода. Им нельзя делиться с незнакомыми людьми, а также хранить его в телефонах или в распечатанном виде. Настоящие сотрудники банков никогда не просят у клиентов QR-код.
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