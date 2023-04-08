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53 минуты назад
В Дагестане девушка упала в обрыв на аттракционе
Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против организатора аттракциона по роупджампингу (прыжки с высоты на альпинистской веревке), на котором девушка упала в обрыв и получила тяжелые травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по республике.
По информации ведомства, 21 марта 2023 года россиянка решила прыгнуть с высоты на альпинистской веревке с площадки «Экзит», оборудованной возле обрыва каньона Цолотль в селе Арани. Организатор экстремального аттракциона одел женщину в специальное снаряжение, но не провел инструктаж и не оценил должным образом безопасность прыжка.
В результате потерпевшая оступилась и упала с обрыва, ударившись о каменную стену, где ее остановили страховочные ремни. Из-за произошедшего она получила тяжкий вред здоровью в виде множественных переломов и ушибов.
Следователи выяснили, что организатор аттракциона не имел профессиональных знаний в области альпинизма. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.
По информации ведомства, 21 марта 2023 года россиянка решила прыгнуть с высоты на альпинистской веревке с площадки «Экзит», оборудованной возле обрыва каньона Цолотль в селе Арани. Организатор экстремального аттракциона одел женщину в специальное снаряжение, но не провел инструктаж и не оценил должным образом безопасность прыжка.
В результате потерпевшая оступилась и упала с обрыва, ударившись о каменную стену, где ее остановили страховочные ремни. Из-за произошедшего она получила тяжкий вред здоровью в виде множественных переломов и ушибов.
Следователи выяснили, что организатор аттракциона не имел профессиональных знаний в области альпинизма. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.