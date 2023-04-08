В России

53 минуты назад

В Дагестане девушка упала в обрыв на аттракционе

82
Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против организатора аттракциона по роупджампингу (прыжки с высоты на альпинистской веревке), на котором девушка упала в обрыв и получила тяжелые травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по республике.

По информации ведомства, 21 марта 2023 года россиянка решила прыгнуть с высоты на альпинистской веревке с площадки «Экзит», оборудованной возле обрыва каньона Цолотль в селе Арани. Организатор экстремального аттракциона одел женщину в специальное снаряжение, но не провел инструктаж и не оценил должным образом безопасность прыжка.

В результате потерпевшая оступилась и упала с обрыва, ударившись о каменную стену, где ее остановили страховочные ремни. Из-за произошедшего она получила тяжкий вред здоровью в виде множественных переломов и ушибов.

Следователи выяснили, что организатор аттракциона не имел профессиональных знаний в области альпинизма. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.
82

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Мошенники стали использовать QR-коды для снятия денег с карты
Мошенники стали использовать QR-коды для снятия денег с карты

30 минут назад

В России
В Башкирии пять человек задержали за вымогательство и похищение людей
В Башкирии пять человек задержали за вымогательство и похищение людей

сегодня, 08:41

В России
В России появился штраф за ремонт и мойку автомобиля на даче
В России появился штраф за ремонт и мойку автомобиля на даче

сегодня, 08:31

В России
Китай за год экспортировал в Россию 162 тыс. автомобилей

вчера, 17:03

В России
#Danone
В России исчезнут некоторые бренды Danone

вчера, 17:00

В России
Минфин оценил дефицит бюджета РФ в первом квартале в 2,4 трлн рублей
#дефицит #бюджет #экономика
Минфин оценил дефицит бюджета РФ в первом квартале в 2,4 трлн рублей

вчера, 15:43

В России