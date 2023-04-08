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В Башкирии пять человек задержали за вымогательство и похищение людей

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Пять жителей Башкирии, работавших в службе безопасности одной из сетей магазинов, задержаны по подозрению в вымогательстве и похищении людей. Возбуждены уголовные дела, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Башкортостан.

"УФСБ России по Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность этнической организованной преступной группировки, специализирующейся на похищении людей и вымогательстве денежных средств у жителей региона. На основании переданных УФСБ России по Республике Башкортостан материалов в отношении пятерых жителей Республики Башкортостан в возрасте от 30 до 40 лет СУ СК РФ по РБ возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, фигуранты уголовного дела работали в службе безопасности одной из сетей магазинов Уфы. Пользуясь служебным положением, они вымогали деньги у сотрудников и покупателей, удерживали и наносили телесные повреждения.

"Так, одну из сотрудниц магазина насильно удерживали в наручниках, угрожали и вымогали деньги якобы за сокрытие от правоохранительных органов факта кражи продовольствия из магазина. Также предполагая, что покупатель совершил кражу в магазине, злоумышленники схватили его, далее в подсобном помещении магазина нанесли телесные повреждения, угрожали убийством, если он обратится в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Все подозреваемые задержаны. Расследование продолжается.

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