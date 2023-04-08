Выходные в Липецке: детские гуляния в парках, знойная музыка и тотальный диктант

Рассказываем, как не заскучать на выходных и провести их с пользой.

Тепло и солнечно

В Липецке становится всё теплее. В субботу температура поднимется уже до 13-15 градусов, при этом не ожидается существенных осадков. День обещает быть сухим и тёплым.







Отключения воды

Ремонтные работы на сетях будут проходить и в выходные, поэтому несколько домов останутся без холодной воды.

В субботу, 8 апреля, с 10:00 до 20:00 временные трудности переживут жители улиц 8 марта, 17, 17/2; Крайней, 4, 6, 7, 7а, 7б, 9; Краснознамённой, 13, 15; Молодёжной, 1, Шаталовой, 1, 2, 2а, 3, 8, 10.

Не будет воды в офисных зданиях на площади Победы, 8 и Советской, 68, а также в частном секторе улиц Бурлакова, Добровской, Патриотической, Светлова, Тихой.







В воскресенье, 9 апреля, с 10:00 до 20:00 бед холодной воду останутся потребители на Московской, 30 и в частном секторе улиц Зоологическая, Совхозная, Полярная.

Ефимизм – звучит весело и выглядит забавно (12+)

Очередная Art-тусовка, как обычно по субботам, ждёт липчан в библиотеке имени Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) в 18:30.

Сегодня гостей ждёт и финансовый квиз от Банка России, и сказка «Белоснежка» от творческого клуба «Сова», и рассуждения про Ефимизм в искусстве. В иллюстрации вы видите рисунок, выполненный как раз в стиле Ефимизма, а автором его является Ефим Казак, который не называет себя художником, а представляется, как «российский рисовальщик».



Работы Ефима во всей красе



И, конечно, в 21:20 в течение сорока минут начнёт работать рубрика «Открытый микрофон», в которой блеснуть своими талантами сможет любой желающий.

Знойные песни (12+)

Липецкая государственная филармония приглашает гостей в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса,2) 8 апреля в 17:00 на весенний концерт «Музыка, согретая солнцем».

Знойные и темпераментные итальянские и испанские песни исполнят солисты филармонии Михаил Вербицкий (тенор) и Игорь Пронин (баритон) под шикарный аккомпанемент фортепиано Ольги Прониной, а специальным гостем программы станет гитарист Андрей Стефанович.

«Царевна-лягушка» (6+)

В воскресенье там же в «Унионе» филармония приглашает и детей.







В 12:00 покажут сказку для чтеца с оркестром русских народных инструментов. Постановка «Царевна-лягушка» вызывает особый интерес у детей, а благодаря живой, самобытной музыке она становится еще ярче и красочнее. Прекрасная музыка, живое звучание оркестра и авторское исполнение создают атмосферу праздника и сказки. Сказку с Липецким оркестром будет читать автор музыки и сказки в стихах, известный московский композитор и поэт Светлана Новикова-Бородина. Её произведения полюбились тысячам юных слушателей и их родителям Липецка и других городов России, и вот уже более 10-ти лет их исполняет Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов.

Взгляни в глаза по-новому (12+)

В Липецке впервые состоится фестиваль микросъёмки, которым порадует 8 апреля культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

Идея фестиваля выросла из выставки фотографий Анатолия Харатьяна, фотографа и видеографа. Анатолий с 2021 года фотографирует глаза макросъемкой. В его коллекции около 50 уникальных кадров: глаза пожилого человека, глаза с гетерохромией, глаз с замененным хрусталиком.





Фото Анатолия Харатьяна, представлено пространством "Библиотека" с разрешения автора

Глаза в макросъёмке выглядят космически красиво, не так, как в жизни.

Анатолий представит около 20 работ. Но это еще не все! Зрители примут участие в фото-перформансе: Анатолий прямо во время открытия будет фотографировать глаза желающих. И на глазах у всех покажет, как происходит процесс творчества!

Фотографии можно будет увидеть в течение всего дня, официальное открытие выставки сегодня в 19:01. А ещё сегодня в 16:01 пройдёт лекция офтальмолога Анастасии Кривцовой. Она разберём популярные мифы про зрение.

Вход – любая бумажная купюра.

Заверши вечер танцем (12+)

После того, как вы узнаете многое про зрение и посетите выставку макросъемки (а можно и без этого) «Библиотека» приглашает в субботу в 21:01 на мероприятие «Закрой глаза. Танцуй».

Виниловую вечеринку устраивает DJ Ключ. Вход – любая поддержка пространства.

«Тотальный диктант» (12+)

8 апреля стартует уже XX всероссийская просветительская акция стартует. Проверить свою грамотность и знание русского языка могут все желающие на площадках областной научной библиотеки (ул. Кузнечная, д. 2) и Центра молодежного чтения ЛОУНБ (ул. Неделина, д. 31а). Диктант начнется в 14:00.







В библиотеке на Кузнечной в этом году текст журналиста и писателя из Владивостока Василия Авченко прочитает заслуженный артист России, актер и режиссер Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого Николай Чебыкин.

Для участия в акции требуется предварительная регистрация на официальном сайте Тотального диктанта https://totaldict.ru/lipetsk/#/stages.

Ура, весна! (0+)

Погода уже позволяет сходить с детьми в парки Липецка. Чтобы подчеркнуть замечательное весеннее настроение, детский парк «Сказка» подготовил для липчан семейно-анимационную программу «Ура, весна!», где дети и родители будут отгадывать загадки о весне, смогут вспомнить все приметы весны, поучаствовать в весёлых конкурсах, подвижных играх и эстафетах.

После праздника у каждого участника будет возможность сфотографироваться с анимационными героями.







Праздник пройдет в парке «Сказка» в субботу в 11:00, а затем повторится в воскресенье в 17:00 в Быхановом саду.

«Данс-дизайн» (12+)

Международный конкурс балетмейстеров «Данс-дизайн» вновь соберет на сцене Городского Дворца культура (ул. Коммунистическая, 20) талантливых хореографов со всего Черноземья.







В состав жюри ежегодного конкурса входят ведущие балетмейстеры, преподаватели и специалисты по современной хореографии. В дни конкурса также проходят мастер-классы по современной хореографии, круглый стол с членами жюри, теоретические семинары. В программу конкурса «Данс– Дизайн 2023» принимаются авторские хореографические постановки в жанре современная хореография.

Начало в субботу, 8 апреля, в 11:00, в воскресенье, 9 апреля, в 17:00.

Джаз (12+)

Завершить выходные можно будет под звуки джаза в областном Центре культуры, народного творчества и кино.

9 апреля в 17:00 оркестр русских народных инструментов представляет новую музыкальную программу. Оркестровые аранжировки музыкальных произведений дополнят сольные номера Александра Ролдугина (баян), Романа Федянина (саксофон), Максима Аникеева (аккордеон) и других ведущих исполнителей Липецкой области. Впервые в концерте примет участие хор «Муза» Детской школы искусств № 12.







Прозвучат классические эстрадные и джазовые композиции Артуро Маркеса, Александра Цыганкова, Ришара Гальяно, Арно Бабаджаняна, Джерома Керна и многих-многих других.

Сходи в театр (12+)

Ещё один достойный вариант завершения уикенда – поход в театр, например, на спектакль «Доходное место» по произведению А.Н.Островского. Его покажут в липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) 9 апреля в 18:00.

История о том, как молодой человек пытается остаться честным и порядочным в мире, где богатство любого подлеца вызывает уважение, а бедность является пороком. Можно ли забыть о чести и достоинстве, чтобы стать обладателем счастливого билета в мир роскоши, получив доходное место от родственника? И сколько стоит совесть, невинность и собственная жизнь?

Дорогие липчане! Весенние выходные – это особый шарм! Уходить в них с головой стоит – проведите время с семьёй и дорогими вашему сердцу людьми. Но при этом не забывайте уделять толику внимания и окружающему миру, он ведь того стоит. Заходите на GOROD48 и время от времени интересуйтесь новостями. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова.