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сегодня, 08:31

В России появился штраф за ремонт и мойку автомобиля на даче

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В начале дачного сезона владельцам участков напомнили, что в случае нарушения определенных правил придется заплатить штраф. В 2023 году перечень запретов и наказаний пополнился новыми пунктами, сообщают «Известия».

Так, в России появился штраф за мойку и ремонт автомобилей на территории садово-огороднического некоммерческого товарищества (СНТ), он составит 3–5 тыс. рублей. Если при этом выявится загрязнение почвы, штраф возрастет до 10 тыс. рублей в зависимости от обстоятельств.

Для водителей-дачников неожиданностью также может стать штраф за отдых у реки, отмечает газета. От небольших рек длиной до 10 км нужно держаться на расстоянии 50 м, к водоемам длиной до 50 км подъезжать не ближе чем на 100 м, а морская водоохранная зона составляет 500 м.

Разрешается подъезжать к реке или другому водоему ближе, если речь идет о дороге с твердым покрытием, то есть асфальтом или щебнем. Административное наказание за это правонарушение составит до 5 тыс. рублей для физлиц и до 400 тыс. рублей для организаций.

Кроме того, оштрафовать могут за стоянку авто на участках с зелеными насаждениями. Санкции для физлиц при таком нарушении — до 5 тыс. рублей, а для организации — до 100 тыс. рублей, согласно КоАП Московской области.

Штраф также предусмотрен за поездку на автомобиле по национальным паркам, заказникам, заповедникам и ботаническим садам без специального разрешения (3–4 тыс. рублей для физлиц и до 500 тыс. для юрлиц).





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