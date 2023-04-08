В России
сегодня, 08:31
В России появился штраф за ремонт и мойку автомобиля на даче
В начале дачного сезона владельцам участков напомнили, что в случае нарушения определенных правил придется заплатить штраф. В 2023 году перечень запретов и наказаний пополнился новыми пунктами, сообщают «Известия».
Так, в России появился штраф за мойку и ремонт автомобилей на территории садово-огороднического некоммерческого товарищества (СНТ), он составит 3–5 тыс. рублей. Если при этом выявится загрязнение почвы, штраф возрастет до 10 тыс. рублей в зависимости от обстоятельств.
Для водителей-дачников неожиданностью также может стать штраф за отдых у реки, отмечает газета. От небольших рек длиной до 10 км нужно держаться на расстоянии 50 м, к водоемам длиной до 50 км подъезжать не ближе чем на 100 м, а морская водоохранная зона составляет 500 м.
Разрешается подъезжать к реке или другому водоему ближе, если речь идет о дороге с твердым покрытием, то есть асфальтом или щебнем. Административное наказание за это правонарушение составит до 5 тыс. рублей для физлиц и до 400 тыс. рублей для организаций.
Кроме того, оштрафовать могут за стоянку авто на участках с зелеными насаждениями. Санкции для физлиц при таком нарушении — до 5 тыс. рублей, а для организации — до 100 тыс. рублей, согласно КоАП Московской области.
Штраф также предусмотрен за поездку на автомобиле по национальным паркам, заказникам, заповедникам и ботаническим садам без специального разрешения (3–4 тыс. рублей для физлиц и до 500 тыс. для юрлиц).
Так, в России появился штраф за мойку и ремонт автомобилей на территории садово-огороднического некоммерческого товарищества (СНТ), он составит 3–5 тыс. рублей. Если при этом выявится загрязнение почвы, штраф возрастет до 10 тыс. рублей в зависимости от обстоятельств.
Для водителей-дачников неожиданностью также может стать штраф за отдых у реки, отмечает газета. От небольших рек длиной до 10 км нужно держаться на расстоянии 50 м, к водоемам длиной до 50 км подъезжать не ближе чем на 100 м, а морская водоохранная зона составляет 500 м.
Разрешается подъезжать к реке или другому водоему ближе, если речь идет о дороге с твердым покрытием, то есть асфальтом или щебнем. Административное наказание за это правонарушение составит до 5 тыс. рублей для физлиц и до 400 тыс. рублей для организаций.
Кроме того, оштрафовать могут за стоянку авто на участках с зелеными насаждениями. Санкции для физлиц при таком нарушении — до 5 тыс. рублей, а для организации — до 100 тыс. рублей, согласно КоАП Московской области.
Штраф также предусмотрен за поездку на автомобиле по национальным паркам, заказникам, заповедникам и ботаническим садам без специального разрешения (3–4 тыс. рублей для физлиц и до 500 тыс. для юрлиц).