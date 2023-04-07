Общество
53 минуты назад
Ниженка вновь под водой
С десяток дворов затопило из-за отсутствия естественного стока.
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В Липецке уже несколько дней стоит теплая солнечная погода, но вода с десятка огородов жителей улицы Красной в районе Ниженки не уходит.
С этого огорода взлетели утки, когда мы к нему подходили.
По словам жильца дома № 79 по улице Красной Владимира Тихонова, вода в его огороде стоит с середины марта. Клубника и другие растения могут просто погибнуть. Да и новые посадки вовремя не начать, даже если вода уйдет, в оставшуюся после нее трясину ничего не посадишь. Если только рис, но к таким экспериментам липчанин не готов.
— Весь огород в воде, зелень теперь накрылась. Собаку пришлось из конуры спасать. Теперь соседи жалуются, что под окнами лает. И такого давно не было, чтобы в апреле вода продолжала стоять, — вторит Владимиру Тихонову Лидия Некрасова из дома № 93.
— Наши проблемы начались с 1995 года, когда начали строить дома в конце улицы Дарвина. Люди завозили землю, поднимали уровень участков. А несколько лет назад там сделали дорогу, которая перегородила старую канаву и вода уже не может уходить. Была еще одна канава за огородами. Забьется — мы ее прочистим. По ней вода уходила в реку Воронеж, но теперь и ее засыпали, — считает Владимир Тихонов.
Владимир Тихонов вместе с соседями постоянно на связи. Липчане думают, как решить свою проблему.
С ним полностью согласен Иван Баранов из дома № 95 по улице Красной. Он вместе с соседями постоянно обращался к городским властям за решением этой проблемы. Вот и в последний раз люди пришли за помощью к чиновникам и депутатам, но кроме моральной поддержки пока ничего не получили. Поэтому 6 апреля ниженцы отправили обращение в прокуратуру.
Канава преткновения.
Рядом со старой канавой, о которой говорит Владимир Тихонов находится участок Бориса Козлова. Соседи считают, что он, удлиняя свой огород, засыпал канаву. Борис Козлов с обвинениями в корне не согласен.
—Это моя земля по всем документам. Я ничего не прирезал. А, когда делали дорогу, то рабочие и насыпали весь этот грунт. Вон, у меня даже забор завалился. Канава ваша дальше соседних нескольких участков не прокопана, так что вода отсюда никуда не уйдет. Только других затопит. Через две недели все закончится. А вы только людей отвлекаете и голову морочите, — спорил с соседями липчанин.
Здесь должна продолжится дорога или появится чей-то дом, как полагают ниженцы. Уровень площадки по отношению к огородам поднялся более чем на метр.
В жарких словесных баталиях ниженцы пришли к соглашению, что владельцы затопленных огородов скинутся и закажут трактор, чтобы восстановить канаву за забором Бориса Козлова, а тот в свою очередь пообещал не мешать. Правда, делать придется это за свои деньги, а для пенсионеров это накладно.
Болото между огородами на улице Красной и новой дорогой на улице Дарвина.
Также ниженцы ждут новый ответ от городских властей, каким образом будет устранена периодически возникающая проблема. Но уже не верят, что будет принято нормальное решение. Ведь за 20 с лишним лет они оббили не один порог.
Без калош на улицу не выйдешь.
С этого огорода взлетели утки, когда мы к нему подходили.
По словам жильца дома № 79 по улице Красной Владимира Тихонова, вода в его огороде стоит с середины марта. Клубника и другие растения могут просто погибнуть. Да и новые посадки вовремя не начать, даже если вода уйдет, в оставшуюся после нее трясину ничего не посадишь. Если только рис, но к таким экспериментам липчанин не готов.
— Весь огород в воде, зелень теперь накрылась. Собаку пришлось из конуры спасать. Теперь соседи жалуются, что под окнами лает. И такого давно не было, чтобы в апреле вода продолжала стоять, — вторит Владимиру Тихонову Лидия Некрасова из дома № 93.
— Наши проблемы начались с 1995 года, когда начали строить дома в конце улицы Дарвина. Люди завозили землю, поднимали уровень участков. А несколько лет назад там сделали дорогу, которая перегородила старую канаву и вода уже не может уходить. Была еще одна канава за огородами. Забьется — мы ее прочистим. По ней вода уходила в реку Воронеж, но теперь и ее засыпали, — считает Владимир Тихонов.
Владимир Тихонов вместе с соседями постоянно на связи. Липчане думают, как решить свою проблему.
С ним полностью согласен Иван Баранов из дома № 95 по улице Красной. Он вместе с соседями постоянно обращался к городским властям за решением этой проблемы. Вот и в последний раз люди пришли за помощью к чиновникам и депутатам, но кроме моральной поддержки пока ничего не получили. Поэтому 6 апреля ниженцы отправили обращение в прокуратуру.
Канава преткновения.
Рядом со старой канавой, о которой говорит Владимир Тихонов находится участок Бориса Козлова. Соседи считают, что он, удлиняя свой огород, засыпал канаву. Борис Козлов с обвинениями в корне не согласен.
—Это моя земля по всем документам. Я ничего не прирезал. А, когда делали дорогу, то рабочие и насыпали весь этот грунт. Вон, у меня даже забор завалился. Канава ваша дальше соседних нескольких участков не прокопана, так что вода отсюда никуда не уйдет. Только других затопит. Через две недели все закончится. А вы только людей отвлекаете и голову морочите, — спорил с соседями липчанин.
Здесь должна продолжится дорога или появится чей-то дом, как полагают ниженцы. Уровень площадки по отношению к огородам поднялся более чем на метр.
В жарких словесных баталиях ниженцы пришли к соглашению, что владельцы затопленных огородов скинутся и закажут трактор, чтобы восстановить канаву за забором Бориса Козлова, а тот в свою очередь пообещал не мешать. Правда, делать придется это за свои деньги, а для пенсионеров это накладно.
Болото между огородами на улице Красной и новой дорогой на улице Дарвина.
Также ниженцы ждут новый ответ от городских властей, каким образом будет устранена периодически возникающая проблема. Но уже не верят, что будет принято нормальное решение. Ведь за 20 с лишним лет они оббили не один порог.
Без калош на улицу не выйдешь.
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сегодня, 15:06Общество