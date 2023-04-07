Ниженка вновь под водой

С десяток дворов затопило из-за отсутствия естественного стока.



В Липецке уже несколько дней стоит теплая солнечная погода, но вода с десятка огородов жителей улицы Красной в районе Ниженки не уходит.По словам жильца дома № 79 по улице Красной Владимира Тихонова, вода в его огороде стоит с середины марта. Клубника и другие растения могут просто погибнуть. Да и новые посадки вовремя не начать, даже если вода уйдет, в оставшуюся после нее трясину ничего не посадишь. Если только рис, но к таким экспериментам липчанин не готов.— Весь огород в воде, зелень теперь накрылась. Собаку пришлось из конуры спасать. Теперь соседи жалуются, что под окнами лает. И такого давно не было, чтобы в апреле вода продолжала стоять, — вторит Владимиру Тихонову Лидия Некрасова из дома № 93.— Наши проблемы начались с 1995 года, когда начали строить дома в конце улицы Дарвина. Люди завозили землю, поднимали уровень участков. А несколько лет назад там сделали дорогу, которая перегородила старую канаву и вода уже не может уходить. Была еще одна канава за огородами. Забьется — мы ее прочистим. По ней вода уходила в реку Воронеж, но теперь и ее засыпали, — считает Владимир Тихонов.С ним полностью согласен Иван Баранов из дома № 95 по улице Красной. Он вместе с соседями постоянно обращался к городским властям за решением этой проблемы. Вот и в последний раз люди пришли за помощью к чиновникам и депутатам, но кроме моральной поддержки пока ничего не получили. Поэтому 6 апреля ниженцы отправили обращение в прокуратуру.Рядом со старой канавой, о которой говорит Владимир Тихонов находится участок Бориса Козлова. Соседи считают, что он, удлиняя свой огород, засыпал канаву. Борис Козлов с обвинениями в корне не согласен.—Это моя земля по всем документам. Я ничего не прирезал. А, когда делали дорогу, то рабочие и насыпали весь этот грунт. Вон, у меня даже забор завалился. Канава ваша дальше соседних нескольких участков не прокопана, так что вода отсюда никуда не уйдет. Только других затопит. Через две недели все закончится. А вы только людей отвлекаете и голову морочите, — спорил с соседями липчанин.В жарких словесных баталиях ниженцы пришли к соглашению, что владельцы затопленных огородов скинутся и закажут трактор, чтобы восстановить канаву за забором Бориса Козлова, а тот в свою очередь пообещал не мешать. Правда, делать придется это за свои деньги, а для пенсионеров это накладно.Также ниженцы ждут новый ответ от городских властей, каким образом будет устранена периодически возникающая проблема. Но уже не верят, что будет принято нормальное решение. Ведь за 20 с лишним лет они оббили не один порог.