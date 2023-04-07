Общество

сегодня, 16:59

В субботу на 12 улицах Липецка отключат холодную воду

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#отключения
В субботу на 12 улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 8 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка, сообщили в «РВК-Липец». 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 13, 15 по улице Краснознаменной, №№ 1, 2, 2а, 3, 8, 10 по улице Шаталовой, № 1 по улице Молодежной. Цистерна с водой будет находиться по адресу: улица К. Шаталовой, 2а. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Светлова, Бурлакова, Добровской, Тихой, Патриотической. Подвоз воды будет организован к дому № 11 по улице Светлова. 
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 17, 17/2 по улице 8 Марта, № 68 по улице Советской, №№ 4, 6, 7, 7а, 7б, 9 по улице Крайней, № 8 на площади Победы. Подвоз воды будет организован по адресу: улица 8 Марта, 17/2.

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

1 817
#отключения

Комментарии (1)

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Почему нет по ЦТ оповещений?

сегодня, 17:11
Нет качественного обслуживания надо снижать тариф. Счастливых выходных вам.
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