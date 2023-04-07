Происшествия

сегодня, 16:58

В Липецке проверяют сообщения о минировании двух торговых центров

5 1427
#телефонный терроризм #минирование
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К торговым центрам стянуты экстренные службы.

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В Липецке поступили сообщения о минировании двух торговых центров. В данный момент эвакуируют посетителей ТЦ «Европа» на улице Стаханова и «Малибу» на улице Терешковой.

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К торговым центрам стянуты экстренные службы, здания проверяют кинологи.
5 1427
#телефонный терроризм #минирование
1

Комментарии (5)

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Жан Де-Люкс

9 минут назад
Кому совершить теракт о нем предупреждать не кто не будет его совершат без предупреждения.
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Любовь

31 минуту назад
Европу на Советской тоже эвакуировали.
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Ванька Грозный

37 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Сенсей.

43 минуты назад
Злой гость, может за Пятерочкой меня подождёшь?
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Злой гость

сегодня, 17:06
Малибу еще час назад эвакуировали. Стоим, ждем.
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