Происшествия
сегодня, 16:58
В Липецке проверяют сообщения о минировании двух торговых центров
5 1427
К торговым центрам стянуты экстренные службы.
Загрузка плеера
В Липецке поступили сообщения о минировании двух торговых центров. В данный момент эвакуируют посетителей ТЦ «Европа» на улице Стаханова и «Малибу» на улице Терешковой.
К торговым центрам стянуты экстренные службы, здания проверяют кинологи.
К торговым центрам стянуты экстренные службы, здания проверяют кинологи.
5 1427
Жан Де-Люкс
Любовь
Ванька Грозный
Сенсей.
Злой гость