сегодня, 17:00
Суббота в Липецкой области будет сухой и теплой
В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием южной периферии антициклона с севера - существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от +1 до +3 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.
День 8 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 14 градусов мороза.
Denis
Это чтобы стало еще суше в субботу?