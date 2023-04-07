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сегодня, 17:00

Суббота в Липецкой области будет сухой и теплой

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#потепление
Суббота в Липецкой области будет сухой и теплой

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием южной периферии антициклона с севера - существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Ночью на улице от 0 до +5 градусов, днем — от +11 до +16. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от +1 до +3 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.

День 8 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 14 градусов мороза. 

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#потепление

Комментарии (2)

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Denis

7 минут назад
Относительно теплые дни и ледяные ночи
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Это чтобы стало еще суше в субботу?

41 минуту назад
В субботу на 12 улицах Липецка отключат холодную воду
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