Суббота в Липецкой области будет сухой и теплой

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием южной периферии антициклона с севера - существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Ночью на улице от 0 до +5 градусов, днем — от +11 до +16.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от +1 до +3 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.



День 8 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 14 градусов мороза.



