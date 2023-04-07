Липецкая вечЁрка: мэр меняет штатное расписание, сокращение садоводческих рейсов и повестки через Госуслуги

Сегодня, 7 апреля, стало известно об изменении штатного расписания мэрии, в администрации ответили на вопрос, что делать садоводам, если в день полива дачный автобус не ходит, и горвоенком рассказал, что повестки будут рассылать через Госуслуги.





Шанс подняться по служебной лестнице есть у председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Дергунова, управляющей делами мэрии Натальи Поповой, председателя департамента градостроительства и архитектуры Светланы Сурмий и председателя департамента ЖКХ Ирины Вербецкой.



Изменение структуры администрации города— давнишняя забава липецких мэров. Ее меняли и Сергей Иванов, и Михаил Гулевский.



— Получку упразднённого вице-мэра распределили между остальными замами? Или поступили с ней по-другому? — Жители спрашивают.



— Скоро администрации начнут скупать многоэтажки для размещения своих работников, — почему-то сделал вывод Саша с Уралмаша.



— А вы, друзья, как ни садитесь; Всё в музыканты не годитесь, — написал И.Крылов.



В сады с 15 апреля бесплатные автобусы будут ездить только



Накануне садоводческого сезона новость набрала около полсотни комментариев.



— Садоводческие автобусы нужно уже пускать по погоде, лучше платно, но каждый день. Воду у нас в «Спутнике» дают один раз в неделю, и то не всегда, и никто график менять не будет. Сейчас всем массово нужно ехать на кладбища, а автобусов нет, зато 36 маршрут по городу пустой ходит. Где забота о людях, хотят чтобы подушились? Лучше за деньги, но каждый день! — предложила Бабушка.



— А почему, собственно, не обратиться в правление, которое вы действительно содержите на свои взносы и не поменять график подачи воды? Решение этого вопроса в ваших силах. Вы в курсе, что на садоводческие маршруты выделяют автобусы, которые снимают с городских маршрутов? Как будут люди с работы добираться, и так постоянно пишут о нехватке рейсов? — ответила ей Бабка с авоськой.



— Когда уже власть начнет действительно заботиться о тех, на чьи налоги она живёт?! Нашли выход, отменили автобусы, а какая наполняемость будет, народ в автобусах подавится — это никого не волнует! Нет у вас денег, сделайте платным проезд пять дней в неделю, а в выходные бесплатным! Делайте что-нибудь. Власть она для того и нужна, чтобы проблемы горожан решать, а не просто получать из бюджета зарплату! — предложил Взгляд со стороны.



Мэрия рассматривает возможность организации нескольких дополнительных автобусных маршрутов на липецкие кладбища 16 апреля, в праздник Пасхи. Пока же



Призывники уже в апреле могут получить



В весенний призыв из Липецка планируется отправить в войска Западного военного округа более 600 человек. Как утверждают в военкомате, никто из срочников в зону СВО и Донбасс не отправится.



Тем, кто до сих пор не передал паспорта приборов учета на горячую воду и данные о расходе ресурса в «РВК-Липецк», это можно сделать до 1 июня. Энергетики



В выходные Евгения Уваркина отправила в Липецкий горсовет новую структуру мэрии . Если депутаты ее утвердят, то количество заместителей мэра вырастет до шести (сейчас действующих всего два: Анна Шамаева и Ирина Артемова), зато должности первого вице-мэра больше не будет.Шанс подняться по служебной лестнице есть у председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Дергунова, управляющей делами мэрии Натальи Поповой, председателя департамента градостроительства и архитектуры Светланы Сурмий и председателя департамента ЖКХ Ирины Вербецкой.Изменение структуры администрации города— давнишняя забава липецких мэров. Ее меняли и Сергей Иванов, и Михаил Гулевский.— Получку упразднённого вице-мэра распределили между остальными замами? Или поступили с ней по-другому? —— Скоро администрации начнут скупать многоэтажки для размещения своих работников, — почему-то сделал вывод— А вы, друзья, как ни садитесь; Всё в музыканты не годитесь, — написалВ сады с 15 апреля бесплатные автобусы будут ездить только пять дней в неделю , кроме вторника и четверга. А осенью и того меньше — только с пятницы по воскресенье. В мэрии уточнили, что такой график составлялся с учетом того, что в большинстве садоводческих товариществ воду дают несколько раз в неделю и садоводы могут набрать ее заранее. Осенью же частота полива уже не такая интенсивная.Накануне садоводческого сезона новость набрала около полсотни комментариев.— Садоводческие автобусы нужно уже пускать по погоде, лучше платно, но каждый день. Воду у нас в «Спутнике» дают один раз в неделю, и то не всегда, и никто график менять не будет. Сейчас всем массово нужно ехать на кладбища, а автобусов нет, зато 36 маршрут по городу пустой ходит. Где забота о людях, хотят чтобы подушились? Лучше за деньги, но каждый день! — предложила— А почему, собственно, не обратиться в правление, которое вы действительно содержите на свои взносы и не поменять график подачи воды? Решение этого вопроса в ваших силах. Вы в курсе, что на садоводческие маршруты выделяют автобусы, которые снимают с городских маршрутов? Как будут люди с работы добираться, и так постоянно пишут о нехватке рейсов? — ответила ей— Когда уже власть начнет действительно заботиться о тех, на чьи налоги она живёт?! Нашли выход, отменили автобусы, а какая наполняемость будет, народ в автобусах подавится — это никого не волнует! Нет у вас денег, сделайте платным проезд пять дней в неделю, а в выходные бесплатным! Делайте что-нибудь. Власть она для того и нужна, чтобы проблемы горожан решать, а не просто получать из бюджета зарплату! — предложилМэрия рассматривает возможность организации нескольких дополнительных автобусных маршрутов на липецкие кладбища 16 апреля, в праздник Пасхи. Пока же городские кладбища во всю готовят к этой дате. Завезли воду, песок, убирают накопившийся с зимы мусор.Призывники уже в апреле могут получить повестки через Госуслуги . Горвоенком Дмитрий Горкин уточнил, что такая рассылка станет тестовой. Электронные повестки продублируют обычными бумажными.В весенний призыв из Липецка планируется отправить в войска Западного военного округа более 600 человек. Как утверждают в военкомате, никто из срочников в зону СВО и Донбасс не отправится.Тем, кто до сих пор не передал паспорта приборов учета на горячую воду и данные о расходе ресурса в «РВК-Липецк», это можно сделать до 1 июня. Энергетики продлил срок приема данных. В выходные ожидается хорошая погода . В субботу до +15 градусов, дождей синоптики не обещают.