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Липецкая вечЁрка: мэр меняет штатное расписание, сокращение садоводческих рейсов и повестки через Госуслуги
Сегодня, 7 апреля, стало известно об изменении штатного расписания мэрии, в администрации ответили на вопрос, что делать садоводам, если в день полива дачный автобус не ходит, и горвоенком рассказал, что повестки будут рассылать через Госуслуги.
Шанс подняться по служебной лестнице есть у председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Дергунова, управляющей делами мэрии Натальи Поповой, председателя департамента градостроительства и архитектуры Светланы Сурмий и председателя департамента ЖКХ Ирины Вербецкой.
Изменение структуры администрации города— давнишняя забава липецких мэров. Ее меняли и Сергей Иванов, и Михаил Гулевский.
— Получку упразднённого вице-мэра распределили между остальными замами? Или поступили с ней по-другому? — Жители спрашивают.
— Скоро администрации начнут скупать многоэтажки для размещения своих работников, — почему-то сделал вывод Саша с Уралмаша.
— А вы, друзья, как ни садитесь; Всё в музыканты не годитесь, — написал И.Крылов.
В сады с 15 апреля бесплатные автобусы будут ездить только пять дней в неделю, кроме вторника и четверга. А осенью и того меньше — только с пятницы по воскресенье. В мэрии уточнили, что такой график составлялся с учетом того, что в большинстве садоводческих товариществ воду дают несколько раз в неделю и садоводы могут набрать ее заранее. Осенью же частота полива уже не такая интенсивная.
Накануне садоводческого сезона новость набрала около полсотни комментариев.
— Садоводческие автобусы нужно уже пускать по погоде, лучше платно, но каждый день. Воду у нас в «Спутнике» дают один раз в неделю, и то не всегда, и никто график менять не будет. Сейчас всем массово нужно ехать на кладбища, а автобусов нет, зато 36 маршрут по городу пустой ходит. Где забота о людях, хотят чтобы подушились? Лучше за деньги, но каждый день! — предложила Бабушка.
— А почему, собственно, не обратиться в правление, которое вы действительно содержите на свои взносы и не поменять график подачи воды? Решение этого вопроса в ваших силах. Вы в курсе, что на садоводческие маршруты выделяют автобусы, которые снимают с городских маршрутов? Как будут люди с работы добираться, и так постоянно пишут о нехватке рейсов? — ответила ей Бабка с авоськой.
— Когда уже власть начнет действительно заботиться о тех, на чьи налоги она живёт?! Нашли выход, отменили автобусы, а какая наполняемость будет, народ в автобусах подавится — это никого не волнует! Нет у вас денег, сделайте платным проезд пять дней в неделю, а в выходные бесплатным! Делайте что-нибудь. Власть она для того и нужна, чтобы проблемы горожан решать, а не просто получать из бюджета зарплату! — предложил Взгляд со стороны.
Мэрия рассматривает возможность организации нескольких дополнительных автобусных маршрутов на липецкие кладбища 16 апреля, в праздник Пасхи. Пока же городские кладбища во всю готовят к этой дате. Завезли воду, песок, убирают накопившийся с зимы мусор.
Призывники уже в апреле могут получить повестки через Госуслуги. Горвоенком Дмитрий Горкин уточнил, что такая рассылка станет тестовой. Электронные повестки продублируют обычными бумажными.
В весенний призыв из Липецка планируется отправить в войска Западного военного округа более 600 человек. Как утверждают в военкомате, никто из срочников в зону СВО и Донбасс не отправится.
Тем, кто до сих пор не передал паспорта приборов учета на горячую воду и данные о расходе ресурса в «РВК-Липецк», это можно сделать до 1 июня. Энергетики продлил срок приема данных.
В выходные ожидается хорошая погода. В субботу до +15 градусов, дождей синоптики не обещают.
Электорат
Елена