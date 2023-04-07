Общество

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Липецкая вечЁрка: мэр меняет штатное расписание, сокращение садоводческих рейсов и повестки через Госуслуги

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#вечЁрка #администрация Липецка #садоводческие маршруты #призыв
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Липецкая вечЁрка: мэр меняет штатное расписание, сокращение садоводческих рейсов и повестки через Госуслуги

Сегодня, 7 апреля, стало известно об изменении штатного расписания мэрии, в администрации ответили на вопрос, что делать садоводам, если в день полива дачный автобус не ходит, и горвоенком рассказал, что повестки будут рассылать через Госуслуги.

Евгения Уваркина отправила в Липецкий горсовет новую структуру мэрии. Если депутаты ее утвердят, то количество заместителей мэра вырастет до шести (сейчас действующих всего два: Анна Шамаева и Ирина Артемова), зато должности первого вице-мэра больше не будет.

Шанс подняться по служебной лестнице есть у председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Дергунова, управляющей делами мэрии Натальи Поповой, председателя департамента градостроительства и архитектуры Светланы Сурмий и председателя департамента ЖКХ Ирины Вербецкой.

Изменение структуры администрации города— давнишняя забава липецких мэров. Ее меняли и Сергей Иванов, и Михаил Гулевский.

— Получку упразднённого вице-мэра распределили между остальными замами? Или поступили с ней по-другому? — Жители спрашивают.

— Скоро администрации начнут скупать многоэтажки для размещения своих работников, — почему-то сделал вывод Саша с Уралмаша.

— А вы, друзья, как ни садитесь; Всё в музыканты не годитесь, — написал И.Крылов.

В сады с 15 апреля бесплатные автобусы будут ездить только пять дней в неделю, кроме вторника и четверга. А осенью и того меньше — только с пятницы по воскресенье. В мэрии уточнили, что такой график составлялся с учетом того, что в большинстве садоводческих товариществ воду дают несколько раз в неделю и садоводы могут набрать ее заранее. Осенью же частота полива уже не такая интенсивная.

Накануне садоводческого сезона новость набрала около полсотни комментариев.

— Садоводческие автобусы нужно уже пускать по погоде, лучше платно, но каждый день. Воду у нас в «Спутнике» дают один раз в неделю, и то не всегда, и никто график менять не будет. Сейчас всем массово нужно ехать на кладбища, а автобусов нет, зато 36 маршрут по городу пустой ходит. Где забота о людях, хотят чтобы подушились? Лучше за деньги, но каждый день! — предложила Бабушка.

— А почему, собственно, не обратиться в правление, которое вы действительно содержите на свои взносы и не поменять график подачи воды? Решение этого вопроса в ваших силах. Вы в курсе, что на садоводческие маршруты выделяют автобусы, которые снимают с городских маршрутов? Как будут люди с работы добираться, и так постоянно пишут о нехватке рейсов? — ответила ей Бабка с авоськой.

— Когда уже власть начнет действительно заботиться о тех, на чьи налоги она живёт?! Нашли выход, отменили автобусы, а какая наполняемость будет, народ в автобусах подавится — это никого не волнует! Нет у вас денег, сделайте платным проезд пять дней в неделю, а в выходные бесплатным! Делайте что-нибудь. Власть она для того и нужна, чтобы проблемы горожан решать, а не просто получать из бюджета зарплату! — предложил Взгляд со стороны.

Мэрия рассматривает возможность организации нескольких дополнительных автобусных маршрутов на липецкие кладбища 16 апреля, в праздник Пасхи.  Пока же городские кладбища во всю готовят к этой дате. Завезли воду, песок, убирают накопившийся с зимы мусор.

Призывники уже в апреле могут получить повестки через Госуслуги. Горвоенком Дмитрий Горкин уточнил, что такая рассылка станет тестовой. Электронные повестки продублируют обычными бумажными.

В весенний призыв из Липецка планируется отправить в войска Западного военного округа более 600 человек. Как утверждают в военкомате, никто из срочников в зону СВО и Донбасс не отправится.

Тем, кто до сих пор не передал паспорта приборов учета на горячую воду и данные о расходе ресурса в «РВК-Липецк», это можно сделать до 1 июня. Энергетики продлил срок приема данных.

В выходные ожидается хорошая погода. В субботу до +15 градусов, дождей синоптики не обещают.
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#вечЁрка #администрация Липецка #садоводческие маршруты #призыв
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Комментарии (2)

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Электорат

39 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Елена

44 минуты назад
Убедительная просьба ,сделать ежедневный проезд 42 автобуса.,т к люди с весны до осени живут в данном садоводчестве они каждый день работают,учатся.Измените лучше расписание автобуса ,увеличьте интервал, сделайте платный проезд,но оставьте пожалуйста ежедневные автобусы,не у всех есть машины и возможность добираться на такси туда и обратно!
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