Предприниматель заплатит за некачественный кухонный гарнитур втрое больше его стоимости

Потребитель обратился суд и с установщика мебели взыскано 165 000 рублей.

В Ельце в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области обратился потребитель с жалобой на нарушение его прав. Как сообщает пресс-служба управления, еще в 2020 году ельчанин заключил с индивидуальным предпринимателем договор на изготовление и установку кухонной мебели — гарнир обошёлся в 50 000 рублей.



Но после установки кухонного гарнитура были обнаружены следующие недостатки: кромка фасада имеет неровности, шероховатость, следы клея, сколы и потертость в боковых стенках шкафа, перекошена дверь бутылочницы, стыки деталей неровные, столешница и панель вообще оказались другого цвета.



Потребитель обратился к предпринимателю с требованием устранить недостатки, но тот отказался. Тогда заказчик пошёл в Роспотребнадзор, который обратился в суд в защиту интересов потребителя. В результате судом было принято решение взыскать в пользу потребителя уплаченные по договору 50 000 рублей, неустойку за нарушение сроков выполнения требований в 50 000 рублей, компенсацию морального вреда в 10 000 рублей, а также штраф за отказ в удовлетворении требования потребителя в добровольном порядке в 55 000 рублей, а всего 165 000 рублей.



Индивидуальный предприниматель неоднократно обжаловал это решение, но безуспешно.