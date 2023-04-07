Общество
40 минут назад
Спасатели уничтожили шесть взрывоопасных предметов
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Все снаряды были обнаружены в Добровском районе.
6 апреля на специальной подрывной площадке специалисты аварийно-спасательного отряда УГПСС Липецкой области уничтожили шесть взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, все снаряды были обнаружены в Добровском районе.
Фото - ugpss48.ru
Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, все снаряды были обнаружены в Добровском районе.
Фото - ugpss48.ru
1 148
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житель Липецка