Общество

40 минут назад

Спасатели уничтожили шесть взрывоопасных предметов

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#УГПСС #спасатели
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Спасатели уничтожили шесть взрывоопасных предметов

Все снаряды были обнаружены в Добровском районе.

6 апреля на специальной подрывной площадке специалисты аварийно-спасательного отряда УГПСС Липецкой области уничтожили шесть взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

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Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, все снаряды были обнаружены в Добровском районе.

Фото - ugpss48.ru 
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#УГПСС #спасатели
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Комментарии (1)

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житель Липецка

11 минут назад
Кто-то притащил их в районе боевых действий не было.
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