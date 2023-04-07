Происшествия
49 минут назад
21-летнюю москвичку обвиняют в обмане пенсионерок по схеме «Ваш родственник совершил ДТП»
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Девушка представлялась водителем следователя и забирала деньги.
В суд направлено уголовной дело в отношении 21-летней москвички, которая, по данным следствия, была курьером мошенников и получила от обманутых женщин 400 тысяч рублей. Москвичке предъявлено обвинение в мошенничестве и покушении на мошенничество, совершенных по предварительному сговору группой лиц, с причинением значительного ущерба потерпевшим.
По версии следствия, обвиняемая в сентябре 2022 года через переписку в мессенжере «Telegram» вступила в преступный сговор с неизвестными, которые звонили пенсионеркам и обманывали их по классической схеме «Ваш родственник совершил ДТП», предлагая откупить близких от возможного уголовного преследования.
Девушке была отведена роль курьера. После получения указания от сообщников она представлялась потерпевшим водителем следователя, ведущего уголовное дело о ДТП, и получала от них деньги якобы за освобождение их родственника от наказания. Часть полученных денег обвиняемая перечисляла на указанный ей счет либо оставляла в «закладке», а оставшуюся оставляла себе в качестве вознаграждения.
Жертвами обмана стали 66-летняя и 87-летняя женщины. За освобождение своих близких они отдали 200 тысяч рублей, но в одном из случаев преступление не было доведено до конца — обвиняемую задержал зять потерпевшей.
Добавим, что обвиняемая уже привлечена к уголовной ответственности за пять аналогичных преступлений в отношении жителей Тамбовской области.
Напомним, с начала этого года липецкие полицейские задержали уже шестерых курьеров мошенников.
По версии следствия, обвиняемая в сентябре 2022 года через переписку в мессенжере «Telegram» вступила в преступный сговор с неизвестными, которые звонили пенсионеркам и обманывали их по классической схеме «Ваш родственник совершил ДТП», предлагая откупить близких от возможного уголовного преследования.
Девушке была отведена роль курьера. После получения указания от сообщников она представлялась потерпевшим водителем следователя, ведущего уголовное дело о ДТП, и получала от них деньги якобы за освобождение их родственника от наказания. Часть полученных денег обвиняемая перечисляла на указанный ей счет либо оставляла в «закладке», а оставшуюся оставляла себе в качестве вознаграждения.
Жертвами обмана стали 66-летняя и 87-летняя женщины. За освобождение своих близких они отдали 200 тысяч рублей, но в одном из случаев преступление не было доведено до конца — обвиняемую задержал зять потерпевшей.
Добавим, что обвиняемая уже привлечена к уголовной ответственности за пять аналогичных преступлений в отношении жителей Тамбовской области.
Напомним, с начала этого года липецкие полицейские задержали уже шестерых курьеров мошенников.
296