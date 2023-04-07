Липчанин доверил банковскую карту знакомому и лишился 150 000 рублей

Подозреваемому теперь грозит до шести лет лишения свободы.

Ещё 30 марта в отдел полиции № 8 обратился 49-летний липчанин, который заявил о краже 150 000 рублей с банковской карты.



Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в краже подозревают 27-летнего знакомого мужчины, которому тот сам доверил свою банковскую карту, сообщил пин-код и попросил снять в банкомате 50 000 рублей.



Но подозреваемый снял на 150 000 рубле больше и присвоил деньги себе. Банковскую карту и 50 000 рублей он при этом отдал потерпевшему.



Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», по которой предусмотрено наказание до шести лет лишение свободы.