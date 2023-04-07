Работодатели-мошенники выманивают деньги у липчан

В Грязинском районе искавшая работу 40-летняя женщина лишилась 70 000 рублей.

В Грязинском районе откликнувшаяся на вакансию 40-летняя женщина лишилась 70 000 рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, работу в сфере инвестиций потерпевшей предложили в мессенджере. В ходе собеседования по видеосвязи женщину попросили включить трансляцию экрана и показать свои данные в приложении банка. После этого женщина лишилась 70 000 рублей: мошенники сохранили все необходимые реквизиты, и получили доступ к сбережениям.



49-летний липчанин нашел вакансию в банковской сфере. С ним также связался «менеджер» и предложил провести собеседование по видеосвязи, в ходе которого попросил продиктовать данные карты и озвучить сумму на счёте. А после от мужчины потребовали перевести 10 000 рублей, иначе спишутся все личные сбережения. Липчанин согласился.