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Работодатели-мошенники выманивают деньги у липчан

3 687
#мошенничество
Работодатели-мошенники выманивают деньги у липчан

В Грязинском районе искавшая работу 40-летняя женщина лишилась 70 000 рублей.

В Грязинском районе откликнувшаяся на вакансию 40-летняя женщина лишилась 70 000 рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, работу в сфере инвестиций потерпевшей предложили в мессенджере. В ходе собеседования по видеосвязи женщину попросили включить трансляцию экрана и показать свои данные в приложении банка. После этого женщина лишилась 70 000 рублей: мошенники сохранили все необходимые реквизиты, и получили доступ к сбережениям.

49-летний липчанин нашел вакансию в банковской сфере. С ним также связался «менеджер» и предложил провести собеседование по видеосвязи, в ходе которого попросил продиктовать данные карты и озвучить сумму на счёте. А после от мужчины потребовали перевести 10 000 рублей, иначе спишутся все личные сбережения. Липчанин согласился.
3 687
#мошенничество

Комментарии (3)

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1 минуту назад
Так, правильно, меня остановил и ГИБДД, что то про нарушения говорили, а потом говорят с вас штраф 1 т.р.. Тут я и понял, что это мошенники))))))))))
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Так

26 минут назад
Запомните раз и навсегда, как только от вас требуют всё что связано с деньгами разворачивайтесь незамедлительно -это ЖУЛЬЁ!
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Умора

42 минуты назад
Ищут работу - раздают кому попало деньги... Ни работы ни ума ни денег....
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