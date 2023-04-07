Липчан расспросят о рационе питания

С 13 апреля по 2 мая 2023 года сотрудники Липецкстата проведут опрос жителей Липецкой области по программе «Выборочного наблюдения рациона питания населения» - всероссийское исследование проводится в регионах страны один раз в пять лет, в этом году стартует третий раунд.

Каждого респондента спросят о состоянии здоровья, о его деятельности, о качестве и регулярности питания, физической активности, о предпочтениях в еде, но основной акцент ставится на суточное воспроизведение рациона питания, т.е. данных о количестве потребленных продуктов питания за сутки, предшествующие дню опроса. Интервьюеры спросят не только об основных приемах пищи (завтрак, обед и ужин), но и о приемах пищи после активных занятий (спортивные тренировки, физические нагрузки), о еде на улице по дороге на учебу/работу (с учебы/работы), о количестве выпитых в течение дня напитков. В семьях с детьми статистики дополнительно поинтересуются о питании в дошкольных и общеобразовательных организациях. Также по программе обследования проведут измерение антропометрических данных респондентов, а именно - вес и рост.

Опрос проводится, чтобы получить информацию, которая отражает социальные и экономические факторы, влияющие на обеспечение полноценного и здорового питания, узнать об уровне индивидуального потребления продуктов, энергетической и питательной ценности рациона питания, составе продуктовой «корзины» детей и взрослых. Липецкстат выяснит, какие продукты предпочитают наши жители, хватает ли им той еды, которую они потребляют.

Опрос в Липецкой области пройдет в 420 домохозяйствах, расположенных в 7 городах - Липецке, Ельце, Грязях, Данкове, Задонске, Лебедяни, Усмани и в отдельных населенных пунктах Добринского, Добровского, Елецкого, Задонского, Лебедянского, Липецкого, Становлянского и Хлевенского районов. Ответить на вопросы представителя статистической службы предстоит каждому взрослому члену семьи лично, а за детей до 14 лет информацию сообщат родители или опекуны. Все данные, полученные в результате опроса, являются конфиденциальными и будут использоваться только в агрегированном виде в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации.