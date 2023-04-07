Здоровье

сегодня, 12:34

Сезон ОРВИ и гриппа в Липецке сегодня официально завершён

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#ОРВИ #грипп
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Сезон ОРВИ и гриппа в Липецке сегодня официально завершён

Динамика лабораторно подтвержденных случаев гриппа к началу апреля снизилась в два раза.

Главный государственный санитарный врач по Липецкой области Владимир Коротков отменил действие постановления «О мерах по купированию подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе Липецке», подписанное 14 декабря прошлого года.

Ситуация с заболеваемостью в Липецке в период с 20 марта по 5 апреля заметно наладилась: на лицо — заметная тенденция к снижению интенсивности эпидемического процесса гриппа и других ОРВИ. Так, среди детей до 14 лет и по совокупному населению недельный темп снижения заболеваемости составил 11-23%, а динамика лабораторно подтвержденных случаев гриппа к началу апреля снизилась в 2 раза.

Поэтому с 7 апреля отменено постановление «О мерах по купированию подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе Липецке». 

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Напомним, постановлением «О мерах по купированию подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе Липецке» было рекомендовано использовать средства защиты органов дыхания (маски, закрывающие рот и нос) при нахождении в общественном транспорте, медицинских, аптечных, образовательных организациях, МФЦ и центрах занятости населения, предприятиях торговли, развлекательных центрах, иных местах скопления людей. Руководителям организаций и предприятий было рекомендовано проведение контроля температуры тела работников перед началом работы (рабочей смены), и при выявлении лиц с температурой тела свыше 37,1°C и (или) с симптомами ОРВИ - не допускать их к работе, проведение ежедневной уборки в конце рабочего дня, а также ежесменной уборки по окончании рабочей смены (в случае сменной работы) используемых служебных помещений и мест общего пользования с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Был усилен противоэпидемический режим в медицинских организациях. Также противоэпидемические мероприятия были предписаны школам.
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#ОРВИ #грипп
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Комментарии (2)

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МарИв

37 минут назад
Вон оно как. Оптимистично. Получается... управляемо сие мероприятие??
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Тандем ОРВИ и гриппа

58 минут назад
О как! Отрапортовали они. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь
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