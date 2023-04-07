В Липецка за день горели более 1,5 тысячи кв. метров сухой травы

По-настоящему горячим выдался день 6 апреля для пожарных подразделений в Липецке: на территории города восемь раз горела сухая трава и один раз — мусор на открытой площади. Такие данные приводит управление по делам ГО и ЧС Липецка.В Ссёлках и Жёлтых Песках огонь распространился на площади около 700 кв. метров, в СНТ «Станкостроитель» и «Металлург-6» — на 800 кв. метрах, на улице Хренникова — на 200-х.«В условиях ясной и теплой погоды такие сезонные пожары очень опасны. Они угрожают как расположенным поблизости лесным массивам, так и жилым кварталам. Стремительному росту возгораний способствует весенний ветер.В абсолютном большинстве случаев причиной становится неразумная деятельность человека. С началом сельхозработ на дачных и придомовых участках липчане, пренебрегая правилами безопасности, с помощью огня пытаются очистить площадки от мусора и сухой растительности», — напоминают спасатели.