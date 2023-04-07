Происшествия
21 минуту назад
Дело о гибели 8-летнего мальчика под колёсами «Шевроле» закончилось примирением сторон
Ребенок, который жил в селе по соседству с трассой, выбежал на дорогу и его сбил автомобиль «Шевроле».
Чаплыгинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении 45-летнего водителя «Шевроле Ланос» по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Напомним, 2 июля прошлого года в 17.35 на первом километре дороги поселок Лев-Толстой-примыкание к трассе «Липецк-Данков» под колесами машины погиб восьмилетний мальчик. Как сообщили тогда в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ребенок, который жил в селе по соседству с трассой, выбежал на дорогу и его сбил автомобиль «Шевроле» под управлением 45-летнего водителя.
Ребенок был один. В момент ДТП он перебегал дорогу слева направо. Мальчик скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Судмедэксперты пришли к выводу, что его смерть наступила от сочетанной тупой травмы головы, шеи, туловища, рук и ног, сопровождавшейся ушибом головного мозга и приведшей к развитию отека головного мозга.
Автомобиль «Шевроле Ланос» двигался со скоростью 88,9 км/ч. Водитель был трезв.
Как сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде от потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон, поскольку причиненный вред возмещен полностью.
Государственный обвинитель возражал против этого ходатайства. Но суд принял во внимание, что водитель ранее не судим и загладил причиненный вред. В результате уголовное дело было прекращено за примирением с потерпевшим.
Напомним, 2 июля прошлого года в 17.35 на первом километре дороги поселок Лев-Толстой-примыкание к трассе «Липецк-Данков» под колесами машины погиб восьмилетний мальчик. Как сообщили тогда в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ребенок, который жил в селе по соседству с трассой, выбежал на дорогу и его сбил автомобиль «Шевроле» под управлением 45-летнего водителя.
Ребенок был один. В момент ДТП он перебегал дорогу слева направо. Мальчик скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Судмедэксперты пришли к выводу, что его смерть наступила от сочетанной тупой травмы головы, шеи, туловища, рук и ног, сопровождавшейся ушибом головного мозга и приведшей к развитию отека головного мозга.
Автомобиль «Шевроле Ланос» двигался со скоростью 88,9 км/ч. Водитель был трезв.
Как сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде от потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон, поскольку причиненный вред возмещен полностью.
Государственный обвинитель возражал против этого ходатайства. Но суд принял во внимание, что водитель ранее не судим и загладил причиненный вред. В результате уголовное дело было прекращено за примирением с потерпевшим.