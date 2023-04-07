За дебош в больнице 35-летний мужчина получил четыре года колонии строгого режима

Обыск в палатах в больнице при лечебно-исправительном учреждении проходил со скандалом.

Усманский районный суд вынес приговор 35-летнему уроженцу Смоленской области за два публичных оскорбления инспекторов дежурной части и угрозу применения насилия в отношении сотрудника колонии.



Мужчина уже был осужден за преступление и проходил лечение в больнице при лечебно-исправительном учреждении. 5 декабря 2021 года в палатах осужденных прошёл обыск — у пациентов изымали алкоголь. 35-летний мужчина был пьян и оскорбил и обложил матом двоих сотрудников учреждения дежурной части отдела безопасности. Пьяный пациент также порезал себе предплечье, а когда инспектор хотел поднять с пола лезвие безопасной бритвы, снова стал ругаться матом и угрожать.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вину подсудимый не признал. Его приговорили за дебош в больнице к 3 годам 2 месяцам лишения свободы, а с присоединением неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору — к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

