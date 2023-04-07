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За сутки в аварии попали 16-летний мотоциклист, водители мопеда и скутера

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#авария #ДТП
За сутки в аварии попали 16-летний мотоциклист, водители мопеда и скутера

Подросток и 66-летний водитель мопеда госпитализированы.

6 апреля на дорогах области произошли три аварии с участием мототехники.

Первая из них случалсь в восемь утра на улице Горьского в Чаплыгине: скутер «Hеаrt» под управлением 44-летнего водителя врезался в грузовик «Скания». Водителю скутера потребовалась  медицинскую помощь.

«По предварительным сведениям, 51-летний водитель «Скании», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении мопеду»,  — сообщает УГИБДД.

Днем в селе Суденки Усманского района опрокинулся мопед «Gepard», 66-летний водитель мопеда госпитализирован. 

Вечером 6 апреля в Ельце на улице Новолипецкой мотоцикл «Motrac JJ 250», которым управлял 16-летний подросток, столкнулся с «Ладой Грантой». Юный мотоциклист доставлен в ГУЗ «Елецкая городская детская больница». Как считают в ГИБДД, 45-летняя женщина, управлявшая «Ладой Грантой», не представила мотоциклисту преимущество в движении. 

Фото УГИБДД по Липецкой области

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#авария #ДТП

Комментарии (6)

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Николай

8 минут назад
Нет культуры на дорогах,грубость, неуважение!
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Кот

18 минут назад
Не Суденки а село есть такое Студенки!
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Пенсионер

37 минут назад
По ПДД и маленькие и большие все равны,хотя скании западло уступать скутеру.Скоро привыкнут.
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Оля

42 минуты назад
ГИБДД сократили, в добавок они их не останавливают, нет навара.
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Александр

45 минут назад
А посему по нашему телевидению (Липецкому) не крутят видео ролики по правилам дорожного движения? Тема очень и очень актуальная!!! Особенно тема касающиеся движение по кольцевой дороге!!!
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Россиянин

48 минут назад
Во всём виноваты бордюры
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