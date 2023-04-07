Общество
сегодня, 11:10
За сутки в аварии попали 16-летний мотоциклист, водители мопеда и скутера
Подросток и 66-летний водитель мопеда госпитализированы.
6 апреля на дорогах области произошли три аварии с участием мототехники.
Первая из них случалсь в восемь утра на улице Горьского в Чаплыгине: скутер «Hеаrt» под управлением 44-летнего водителя врезался в грузовик «Скания». Водителю скутера потребовалась медицинскую помощь.
«По предварительным сведениям, 51-летний водитель «Скании», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении мопеду», — сообщает УГИБДД.
Днем в селе Суденки Усманского района опрокинулся мопед «Gepard», 66-летний водитель мопеда госпитализирован.
Вечером 6 апреля в Ельце на улице Новолипецкой мотоцикл «Motrac JJ 250», которым управлял 16-летний подросток, столкнулся с «Ладой Грантой». Юный мотоциклист доставлен в ГУЗ «Елецкая городская детская больница». Как считают в ГИБДД, 45-летняя женщина, управлявшая «Ладой Грантой», не представила мотоциклисту преимущество в движении.
Фото УГИБДД по Липецкой области
Первая из них случалсь в восемь утра на улице Горьского в Чаплыгине: скутер «Hеаrt» под управлением 44-летнего водителя врезался в грузовик «Скания». Водителю скутера потребовалась медицинскую помощь.
«По предварительным сведениям, 51-летний водитель «Скании», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении мопеду», — сообщает УГИБДД.
Днем в селе Суденки Усманского района опрокинулся мопед «Gepard», 66-летний водитель мопеда госпитализирован.
Вечером 6 апреля в Ельце на улице Новолипецкой мотоцикл «Motrac JJ 250», которым управлял 16-летний подросток, столкнулся с «Ладой Грантой». Юный мотоциклист доставлен в ГУЗ «Елецкая городская детская больница». Как считают в ГИБДД, 45-летняя женщина, управлявшая «Ладой Грантой», не представила мотоциклисту преимущество в движении.
Фото УГИБДД по Липецкой области
Николай
Кот
Пенсионер
Оля
Александр
Россиянин