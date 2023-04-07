Коронавирус
сегодня, 11:09
Коронавирусная статистика: один человек погиб, девятерых — госпитализировали
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На текущей неделе в регионе через день сообщают об умерших от COVID-19.
В Липецкой области за сутки выявили 66 случаев COVID-19, один человек умер, госпитализировали девятерых человек, выздоровели 72 человека. Для сравнения: 7 апреля 2022 года были выявлены 230 случаев инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 348 случаев COVID-19, выздоровели 177 659 человек, умерли 3 972 человека.
В Воронежской области за сутки выявили 518 случаев, в Тамбовской и Орловской областях — по 76, в Рязанской области — 70, в Курской области — 51, в Тульской области — 25. За сутки в Рязанской области от COVID — 19 умер один человек.
В России за сутки выявили 8 915 случаев COVID-19, госпитализировали 1 1167 человек, выздоровели 10 685 человек, умерли 38 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 698 025 случаев COVID-19, выздоровели 22 070 993 человека, умерли 397 497 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 348 случаев COVID-19, выздоровели 177 659 человек, умерли 3 972 человека.
В Воронежской области за сутки выявили 518 случаев, в Тамбовской и Орловской областях — по 76, в Рязанской области — 70, в Курской области — 51, в Тульской области — 25. За сутки в Рязанской области от COVID — 19 умер один человек.
В России за сутки выявили 8 915 случаев COVID-19, госпитализировали 1 1167 человек, выздоровели 10 685 человек, умерли 38 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 698 025 случаев COVID-19, выздоровели 22 070 993 человека, умерли 397 497 человек.
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