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28 минут назад

В Данкове похоронили мобилизованного водителя неотложки

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#мобилизация #спецоперация
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В Данкове похоронили мобилизованного водителя неотложки

Сергей Ракчеев был мобилизован в октябре прошлого года, служил разведчиком-пулемётчиком разведроты в звании рядового.

6 апреля в Данкове простились с погибшим в ходе СВО 42-летним Сергеем Ракчеевым. Как сообщил у себя на странице «ВКонтакте» глава Данковского района Валерий Фалеев, Сергей Ракчеев в 1995 году окончил школу №1, в 1998 – Данковское СПТУ-9, с 1998 по 2000 годы проходил срочную службу в армии, затем 20 лет работал водителем машины отделения «Скорой помощи» Данковской ЦРБ.

Сергей Ракчеев был мобилизован в октябре прошлого года, служил разведчиком-пулемётчиком разведроты в звании рядового.

Погиб при выполнении боевого задания 18 февраля этого года. Посмертно награждён орденом Мужества.

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«У него остались жена, дочь, мама, брат, а также другие родственники и многочисленные друзья. Для них и всех данковчан его гибель – это большая потеря. Он навсегда останется в нашей памяти», - добавляет Валерий Фалеев.

Фото - vk.com/valeriy.faleev

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#мобилизация #спецоперация
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